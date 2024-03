Benčić o izborima: “Ovo je dobra vijest. Plenković je shvatio da vrijeme više ne radi za njega”

Podijeli :

Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić dala je izjavu za medije povodom najavljenog raspuštanja Sabora te je poručila da je to bio zahtjev i građana koji su prosvjedovali i zahtjev opozicije.

“To je dobra vijest, da idemo na izbore, dobra vijest je da imamo veliku priliku srušiti HDZ”, kazala je Benčić.

“Što se nas tiče, mi smo za izbore smpremni, od šestog mjeseca prošle godine kalkuliramo da će izbori biti u travnju”, dodala je.

“Plenković je shvatio da vrijeme više ne radi za njega i da što se broji sve više njegovih korupcijskih afera, to su njegove šanse na izborima manje i sada hvata zadnji vlak misleći da će mu povećanje plaća donijeti neke glasove. ALi neka se ne zavarava, on nije povećao plaće nego su one došle na razinu koje im je inflacija oduzela”, rekla je Benčić i dodala:

“Zaista je dosta i ne možemo si dozvoliti da imamo vlade koje na ovoj razinu pljačkaju državu!”

Premijer Andrej Plenković najavio je da će ministrica Nina Obuljen Koržinek biti članica izbornog stožera zadužena za izradu programa.

“Zaista me čudi da netko tek sad ide izrađivati izborni program. Drugo, mislim da treba uvidjeti da je ona ministrica koja je Plenkoviću cijelo vrijeme bila desna ruka i koja nije nositeljica nijedne liste, vjerojatno zato jer su svjesni da bi prije izbora moglo doći do pokretanja postupka protiv nje, a možda i do uhićenja”, smatra saborska zastupnica.

Osvrnula se i na nositelje lista HDZ-a. “Sramotno je, 2024. godine da imate na vlasti stranku koja od 11 nositelja izbornih lista izabere 11 muškaraca. To je pod navodnicima proeuropski HDZ.”

