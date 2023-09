Plenković komentirao kandidaturu Sandre Benčić: “Bit će ih još”

Podijeli :

U Zagrebu je održana sjednica Šireg predsjedništva HDZ-a. Izjavu je nakon sjednice dao predsjednik stranke Andrej Plenković.

Plenković je najavio dvije krupne teme na sutrašnjem početku sjednice Sabora. Govorio je i o 464 milijuna eura vrijednom paketu mjera i ostalim ulaganjima kojima se planira pomoći građanima da se nose s krizom. Već tradicionalno, Plenković ponavlja kako se šalje snažna poruka potpore građanima i gospodarstvu. Kaže i kako će cijene struje i plina ostati nepromijenjene. Govori i kako se daju posebne potpore poljoprivrednicima koji su stradali zbog ljetnih oluja, a jednako tako i onima koji su pogođeni svinjskom kugom.

Plenković kaže i kako su druga velika tema na sjednici Predsjedništva bili infrastrukturni projekti. Podsjetio je da je probijena druga cijev tunela Učka. “Kao što smo Pelješkim mostom povezali jug s ostatkom Hrvatske i odlučili da do Dubrovnika idemo s punim profilom autoceste, tako ćemo zaokružiti cijelu mrežu autocesta. Autoputem smo integrirali Baranju kroz koridor 5C. Pritom, Istra, jug, Baranja, a i važan projekt za obnovu, dovršetak autoceste Zagreb – Sisak koja će biti gotova da Uskrsa”, nabraja.

“Ovo će desetljeće biti desetljeće zaokruživanja krupnih ulaganja u infrastrukturu. Taj ćemo posao završiti u nerednih sedam, osam godina”, kaže.

S&P je u petak objavio izvješće u kojemu je revidirao izglede hrvatskog gospodarstva iz stabilnih u pozitivne i Plenković kaže kako ne može dovoljno podcrtati koliko je to važno. “Na taj način izravno uvaživši postignuća vlade koju predvodi HDZ su poslali poruku da su spremni revidirati ocjenu. Mi smo sada samo stepenicu od slova A, a kad se tamo uđe, to znači da smo u krugu zemalja čija se reputacija vidi na način upravo onako kako smo htjeli da Hrvatska izgleda”, kaže.

Plenković kaže da je predstavljen i paket zakona za suzbijanje nasilja nad ženama i djecom. “To je izraz političke volje naše Vlade da što je moguće više djelujemo preventivno prema nasilnicima, a kad se ono jednom dogodi da ga najstrože sankcioniramo”, govori Plenković najavljujući da taj paket uskoro ide u javno savjetovanje.

Plenković je, govoreći o svinjskoj kugi koja je poharala svinjogojstvo, osobitno na istoku Hrvatske, pozvao sve da se vode preporukama veterinara i stručnjaka, a izjavio je i da će kompenzirati štete onima koji će ih imati.

Plenković je komentirao i pismo američkog kongresmena, kaže da je dao službama da se time pozabave. “Pismo je stiglo od kongresmena koji je bio u Hrvatskoj prije nekoliko mjeseci. Mi smo ga primili, sastanak je bio sjajan. S kim se on u međuvremenu sastao… Mi ćemo to sve ispitati i odgovorit će mu naš veleposlanik u Washingtonu koji je to pismo i primio.” Na sastanku, govori. nije bilo govora o tim problemima. “To je sve skuhano tu negjde.”

Govoreći o ustaškoj zastavi na tribinama, Plenković kaže :”Neprimjereno, kažnjivo, vrlo je jasan stav i moj i stranke. Što se tiče ljudi koji su to napravili, nitko od njih nije član HDZ-a. Nema veze s nama. Napravio je što se ne smije, kažnjivo, šteti Hrvatskoj, najviše hrvatskoj reprezentaciji. Navijači trebaju biti fer prema nacionalnoj vrsti koja je Hrvatskoj donijela takve rezultate da zemlje naše veličine to nemaju. … Svaki ovakav pokušaj koji nas dovodi na stub srama je izuzetno štetan i kažnjiv i oni koji to naprave trebaju biti kažnjeni.”

Na pitanje o sutrašnjem aktualcu, Plenković kaže kako je dobio informaciju da će sva oporbena pitanja biti upućena njemu. “Veselim se, na sve teme.”

“Bit će ih još”, kaže na pitanje kako je doživio kandidaturu Sandre Benčić.

Na pitanja o ministru Gordanu Grliću Radmanu, Plenković kaže kako će biti kažnjen, platit će kaznu. “Ta tvrtka postoji od puno prije nego što je on bio ministar”, kaže i ponavlja kako je ministar pogriješio te će za svoju grešku biti kažnjen i platiti kaznu.

Na pitanja o poreznom dugu Sandre Benčić koji je otkriven i zbog kojega joj je blokiran obrt, Plenković kaže: “Mora da je slučajnost.”

Plenković je na kraju pressice novinarima poručio kako je mnogo važnija tema od svih njihovih pitanja S&P te da će o onome što on smatra da je važno govoriti sve do izbora.

