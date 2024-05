Plenković o Milanoviću: “Sakrio se da se ne sramoti”

Podijeli :

N1

Premijer Andrej Plenković u subotu je u Varaždinskim Toplicama otvorio Hotel Bernarda s četiri zvjezdice, vrijedan više od osam milijuna eura, a tom je prigodom istaknuto kako je riječ o hotelu s jedinstvenom ponudom u Hrvatskoj.

Nakon svečanosti otvaranja Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Plenković je na početku pohvalio domaćine i prekrasan hotel koji se “jako lijepo uklapa u Varaždinske Toplice”. “Naša je strategija da jačamo kontinentalni i zdravstveni turizam kako bi turisti vidjeli i druge prekrasne hrvatske krajeve”, rekao je.

“Danas smo ovdje i u kampanje za EU izbore i predstavljamo našu listu, želimo da veliki broj građana sudjeluje na ovim izborima. vidimo da je trend da sve više ljudi izlaze na ove izbore. Ova lista HDZ-a je jedinstvena jer ima 4 aktualna zastupnika i zastupnica i 4 bivših, a ja je predvodim kao predsjednik Vlade, a tu su i bivši ministri. Jedna lista ljudi koji su u potpunosti informirani o nadležnostima EP-a i koji će raditi zajedno s Vladom”, istaknuo je.

Kosor: Postoje dvije smiješne činjenice o koaliciji DP-a i HDZ-a

“Godine 2010. Hrvatske je bila na 61 posto razvoja EU-a, kada smo preuzeli odgovornost 2016. smo bili na 62 posto, a sada smo na 76 posto prosječne razvijenosti EU-a i dostigli smo Mađarsku koja je dulje od nas u EU-u. Ušli smo u Schengen i euro i kreditni rejting digli na investicijsku razinu i rast BDP-a od 3 posto, što je višestruko brže od ostalih članica i očekujemo do kraja mandata biti na 80-82 posto prosječne razvijenosti EU-a i time će biti manji poriv naših građana da idu živjeti vani”, dodao je.

Na pitanje hoće HDZ podržati Pupovca na mjesto predsjednika Odbora za manjine rekao je da je njegova parlamentarna većina stabilna. “Vlada funkcionira normalno i ovdje je došlo do određene odgode glasanja. To su stvari koje će se dogovarati u sljedećim danima”, rekao je.

“Nema nikakvih trzavica. Prvo smo imali jednu kampanju s kršiteljem Ustava i oni moraju politički odgovarati u oporbi, onda smo imali jednu tragi-komediju gdje su teško poraženi gubitnici pokušali formirati većinu pa su i tu izgubili. Imaju dva teška politička poraza. Znamo koliko je važna politička stabilnost i nju ćemo očuvati”, dodao je Plenković.

Na ponovno pitanje hoće li podržati Pupovca kaže da je to odluka parlamenta “u koju se ja ne miješam”. “Naći će se rješenje, ne brinite za to. Na nama je sada da pobijedimo na drugim izborima zaredom. Kada krene nova Vlada onda krene i klasični sport propitkivanja novih ministara”, istaknuo je.

Kaže kako još nije odlučeno tko će biti kandidat HDZ-a na predsjedničkim izborima. “Mi ćemo učiniti sve da te izbore dobijemo i da ovu sramotu za instituciju predsjednika, kršenje Ustava i zlorabljenje institucije maknemo i da se ne pravimo da je sve o.k.”, dodao je.

N1 komentar: Manevar HDZ-a i dupli pas s oporbom zbog Milorada Pupovca

“Imamo situaciju kao kod Markića kada nije ispoštovan dogovor. Mi smo ti koji poštujemo dogovor, a on je taj koji ne poštuje. Mi smo za dogovor oko veleposlanika. Nisam primijetio da nas je išta pitao kada je zauzimao stavove o Rusiji i Ukrajini, ili kada ide na Opću skupštinu UN-a, ili na NATO samite”, rekao je.

“Kršio je Ustav i sakrio se sada da se ne sramoti”, dodao je.

O velikoj koaliciji kaže da želi svima koji nisu sudjelovali u ovoj kampanji da poduzmu korake na ozdravljenju SDP-a. “Bilo bi dobro da su to napravili odmah. Da im na glavni odbor dođe predsjednik i kaže da je kandidat za premijera i govori hoću-neću dat ostavku, to su vrtićke fore. Bernardić je bar frajerski dao ostavku i meni se on više sviđa od ovih koji su ga naslijedili, prvo raskoliti stranku i otjerati ljude, pa nisu ljudi baš takvi da to ne vide”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Jedan mali kućni aparat uvijek isključujte iz struje: Troši kao lud i kada niste doma Narezala je luk na četvrtine i stavila pored kreveta: Ujutro ju je dočekalo veliko iznenađenje