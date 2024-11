Koje su posljedice nedostatka sigurnog i legalnog pobačaja: “U najmanju ruku patnja žene, u najgorem slučaju smrt”

Podijeli :

Aktivistikinje Lana Bobić i Maja Krištafor, članice inicijative My voice My Choice razgovarali su u Točki na tjedan s Milom Moralić o inicijativi kao i o temi pobačaja u Hrvatskoj.

Inicijativa My Voice My Choice

Za početak, Bobić se osvrnula na samu inicijativu za koju je izjavila kako se nalazi u fazi “foto finiša.”

“Nedostaje nam još manje od 150 000 glasova kako bi Europska građanska inicijativa My voice my choice uputila svoj prijedlog Europskoj komisiji koja bi onda upućivala taj prijedlog dalje. Prijedlog same inicijative je osnivanje financijskog mehanizma koji bi omogućio da EU snosi troškove medicinskog zahvata pobačaja u zemljama u kojima je pobačaj dostupan, za one žene koje dolaze iz zemalja u kojima nije dostupan.”

Bobić je podijelila i podatke o dostupnosti pobačaja u Europskoj uniji.

“Govorimo o preko 20 milijuna žena koje na europskom tlu nemaju pristup sigurnom i legalnom pobačaju. To su ozbiljni brojevi. Cijena nedostupnosti pobačaja je u najmanju ruku patnja žene, a u najgorem slučaju smrt žene i to smrt u mukama. Pobačaj se ne može zabraniti. Može se zabraniti samo siguran pobačaj, a to žene onda košta života. Ideja da bi društvo trebalo odlučivati o tome što bi žena trebala raditi nam govori da se nismo makli od ideje da žene nisu sposobne donositi odluke o svom životu. Društvo još uvijek očito ne shvaća da je žena sasvim sposobna svoju situaciju staviti u kontekst svog života i procijeniti može li ili ne može u tom trenutku, ne roditi, nego biti majka i preuzeti cjelokupnu odgovornost. U Hrvatskoj brojke govore o tome kako najveći broj žena koje čine pobačaj već imaju djecu. Dakle, ti mitovi da su to žene kojima je to sredstvo kontracepcije su ništa drugo nego manipulacija ultrakonzervativnih aktera kojima je svrha zabrana pobačaja kako bi kontrolirali žene.”

Gardašević o izboru ustavnih sudaca: Pitanje pobačaja je jedno od najvažnijih pitanja

Krištafor je pojasnila kako je tekao proces same inicijative.

“Do sada je svaka zemlja EU dobila određeni prag koji bi trebali zadovoljiti. Mi smo taj prag prešli. Prije akcije s Mirelom Čavajdom, imali smo 50 000prikupljenih potpisa, a dan nakon akcije dobili smo dodatnih 7000 glasova. Kako je video Mirele Čavajde bio titlan na engleski on je polučio i dodatnih 2000 potpisa diljem EU. Mi smo u svibnju ove godine s Instagram profilima Grof Darkula i Seksizam naš svagdašnji uspjeli skupiti skoro 20 000 potpisa. Ponosni smo na taj broj. Bližimo se i nadamo se da ćemo do kraja godine skupiti jedan milijun potpis na razini EU.”

Bobić je dodala i kako je riječ o jednoj od najvećih digitalnih akcija u Hrvatskoj te kako je ona uključivala preko “2000 volontera i volonterki.”

“Ogromna je participacija građana. Ljudi se žele uključiti i pitaju kako mogu sudjelovati. Podrška građana za pravo žene na pobačaj, budi nadu”, dodaje Bobić.

Situacija u Hrvatskoj

Hrvatska – jeli se promijenilo što nakon slučaja Mirele Čavajde

Osvrćući se na slučaj Mirele Čavajde te je li nakon njega došlo do promjene i pomaka po pitanju pobačaja u Hrvatskoj, Krištafor je ocijenila kako nije.

“Podsjetimo, Mirela je imala zakonsko pravo na pobačaj koje nije mogla ostvariti u Hrvatskoj te je morala ići u Sloveniju. I danas imamo bolnice u kojima nitko ne izvodi pobačaj. Imamo 60 posto liječnika s prizivom savjesti. Žene unutar države moraju putovati u druga mjesta kako bi ima bila pružena osnovna zdravstvena skrb. To zahtijeva dodatne financije i stvara komplikacije”, rekla je Krištafor.

Iskusna ginekologinja Grujić nakon potresnog slučaja iz Zaprešića: Pitanje nesigurnih pobačaja je oblik femicida

“Bolnica ne može ne raditi pobačaj zbog priziva savjesti liječnika. Onda se moraju zaposliti ljudi koji se neće prizivati na savjest. Mi imamo slučajeve gdje liječnici u bolnicama ne rade pobačaje zbog priziva savjesti, da bi ti isti liječnici to radili u svojim privatnim praksama. U svakom slučaju, bolnica to mora osiguravati. Ako već ne osigurava morala bi informirati ženu. Pitanje pobačaja otvara cijeli spektar problema u spektru zdravstva”, dodala je Bobić.

Nova Vlada i pitanje pobačaja

“Ustavni sud je dao svoje mišljenje i mi znamo da teoretski ne možemo imati restriktivniji zakon o pobačaju. Nas brine da je taj novi zakon o pobačaju već trebao biti donesen. No, izgleda da je on u politici “vrući krumpir” i nitko se ne želi o tome izjasniti upravo zato što se u široj javnosti to smatra polarizirajućim pitanjem”, izjavila je Bobić komentirajući pitanje pobačaju u kontekstu Vlade HDZ-a i Domovinskog pokreta.

“Ono što je zabrinjavajuće jest da je ministar Beroš izjavio kako bi možda uveo obavezno savjetovanje. To znamo da je izrazito štetna praksa koja se često koristi da bi se žena zadržala van zahvata u što duljem periodu kako bi prošlo 10 odnosno 12 tjedana dok imaju pravo na pobačaj. Također, u takvim praksama se žene znalo odgovarati i emocionalno ucjenjivati. Na kraju dana, sama ideja da bi se žene trebalo obavezno savjetovati je dio stava prema kojem žena nije sposobna sama donijeti odluku o svom životu”, zaključila je Bobić.

