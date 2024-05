Pogledajte kako je ministrica prije nekoliko mjeseci govorila o aferi na Geodetskom fakultetu

Podijeli :

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u Točki na tjedan u studenom 2023. s našom Milom Moralić razgovarala je o aferi na Geodetskom kulturu koja je sada ponovno u fokusu nakon posljednje akcije EPPO-a.

Podsjetimo, u novoj akciji EPPO-a u četvrtak su uhićeni bivši pomoćnik ministrice, bivši dekan i bivši profesor s Geodetskog fakulteta.

U nastavku pogledajte kako je o aferi na Geodeziji ministrica govorila prije šest mjeseci.

Rekonstruiran tijek izvlačenja novca za obnovu nakon potresa zbog čega je uhićen bivši pomoćnik ministrice

“Tad smo u covidu, lockdownu, nemamo nikakvih sredstava za angažirati nekoga i obraćamo se javnom fakultetu, javnoj ustanovi koja ima ekspertizu i lincencu za rad na kulturnim dobrima. Proveli smo ex post kontrolu postupka i to je bilo u skladu s praivlima kako se ponašate u žurnim situacijama. Da sam to dala nekom privatnom, to bi bio problem”, kazala je Obuljen Koržinek.

Ministrica je navela da su za tih uplaćenih 19 milijuna dobili 17 terabajta podataka. “Kasnije kad smo radili usporedbu cijena, cijene su tu negdje. Mi to radimo cijelo vrijeme jer nam stalno dolazi dokumentacija za obnovu kulturne baštine.”

Istaknula je da se istražuje postupanje Geodetskog fakulteta. “Napravili su izvješća, dostavili podatke, mi smo to platili u 4 frakture, a ono što istražitelji sitražuju jest kako se taj novac na Geodetskom fakultetu trošio.”

“Nemamo mi što dovoditi u pitanje cijenu… Ovdje se dogodila tema da je netko očito dobio na uvid dio izvještaja a ne cjelovite. Za nas je bilo ključno da su oni snimili te zgrade, po nalogu za svaku zgradu. Ono što istražitelji istražuju, i trebaju, mi smo im dali svu dokumentaciju – to je kako se taj novac na Geodetskom fakultetu trošio.”

“Na sljedećem izvršenju to planiramo povući, nacionalno koordinacijsko tijelo kaže da to nije prihvatljiv trošak i to neće biti knjiženo u fondu solidarnosti.”

Tijek događaja pratimo na OVOM LINKU.

Cijelo gostovanje ministrice u TNT-u pogledajte u videu:

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Mirovine prvi put premašile 500 eura, ali neće ostati na tome UŽIVO Šef suverenista: Čini mi se da je Vučemilović žeton godine. Vučemilović: Ne bih se spuštala na njegov nivo