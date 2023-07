FOTO Srušena stabla, zgnječeni auti… pogledajte posljedice nevremena u Zagrebu

Podijeli :

Kratko, ali snažno nevrijeme poharalo je Zagreb u svega nekoliko minuta, no vatrogasce su čekali sati i sati posla zbog srušenih stabala, ograda, uništenih automobila...

Imali su čak 11 intervencija kroz sat vremena jer stabla su se lomila na Gornjem gradu, Maksimiru, Medveščaku, Medvednici, Sopotu, Trnju i u Centru. Bilo je i uništenih automobila, srećom, u trenutku pada stabla na njih, praznih.

Nevrijeme u Zagrebu i okolici: Vjetar lomio stabla u centru, Maksimiru, Sopotu

Dok su vatrogasci imali brojne zadatake na terenu, Zagrepčani koji se koriste javnim prijevozom su imali brojne glavobolje jer je cijeli niz tramvajskih linija preusmjeren zbog stabala koje su se srušile na prugu.

“Zbog pada grane na naponsku mrežu na Maksimirskoj kod Jordanovca, putnike od Kvaternikovog trga do Dubrave prevoze autobusi. Zbog pada zaštitne ograde u zoni raskrižja Draškovićeve i Jurišićeve, u smjeru Trga bana Josipa Jelačića linije 11 i 12 prometuju preko Glavnog kolodvora. Također zbog pada grana na naponsku mrežu u Ulici grada Gospića, linije 2, 3 i 13 skraćene su do Heinzelove, a putnike od Heinzelove do Savišća prevoze autobusi. Zbog pada stabla na Sljemenskoj cesti, u prekidu je autobusna linija 140”, poručili su iz ZET-a.

Podsjetimo, olujni sustav s prostora Slovenije premješta se na naše područje, gdje idućih sati treba računati na lokalno izraženije pljuskove praćene grmljavinom, prolazno pojačan pa i olujan vjetar, ne može se posve isključiti niti mogućnost pojave tuče.

I dalje je na snazi upozorenje na toplinski val, koji se će duž Jadrana nastaviti sve do kraja tjedna, stoga se adekvatno zaštitite!

