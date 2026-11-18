ZAVRŠEN OČEVID
Policija objavila detalje teške nesreće kod Slunja: Vozač pretjecao u zavoju preko pune duple linije
Policija je objavila rezultate očevida teške prometne nesreće kod Slunja u kojoj su poginule tri osobe, a još tri su ozlijeđene.
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Policija je dovršila očevid teške prometne nesreće koja se jutros dogodila na državnoj cesti D-1 u Blagaju kod Slunja, u kojoj su poginule tri osobe, a još tri su ozlijeđene.
"Osobnim vozilom karlovačkih registarskih oznaka u smjeru Karlovca upravljao je 52-godišnji hrvatski državljanina koji je u lijevom zavoju, preko pune duple linije započeo pretjecanje skupa vozila nacionalnih oznaka Bosne i Hercegovine kojim je upravljao 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine i vozilom udario u osobno vozilo sisačkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 56-godišnji hrvatski državljanin, a koje se vozilo od siline udara zarotiralo i udarilo u drugi skup vozila nacionalnih oznaka Bosne i Hercegovine kojim je u smjeru Karlovca upravljao 66-godišnjak te se potom zaustavilo na središnjem dijelu kolnika. Osobno vozilo karlovačkih registarskih oznaka se nakon udara nastavilo kretati u smjeru Karlovca, udarilo u kameni zasjek uz rub kolnika odakle se odbilo, zarotiralo i udarilo u prednji dio teretnog vozila 30-godišnjaka kojeg je i pretjecalo", objavila je policija.
U prometnoj nesreći smrtno je stradao 56-godišnji vozač osobnog vozila sisačkih registarskih oznaka te hrvatskih državljani, 51-godišnji suvozač i 53-godišnji putnik iz istog vozila. Drugi putnik iz vozila sisačkih registarskih oznaka, 54-godišnji hrvatski državljanin je teško ozlijeđen. Teške tjelesne ozljede opasne po život zadobio je 52-godišnji vozač vozila karlovačkih registarskih oznaka dok je 52-godišnja putnica, hrvatska državljanka iz istog vozila lakše ozlijeđena.
Na mjestu događaja policijski službenici i zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu proveli su očevid kojim je utvrđeno da su svi sudionici prometne nesreće koristili sigurnosne pojaseve.
Promet tom dionicom državne ceste bio je u prekidu do 11 sati, nakon čega je normaliziran.
Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 52-godišnjeg vozača će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.
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