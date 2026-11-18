"Osobnim vozilom karlovačkih registarskih oznaka u smjeru Karlovca upravljao je 52-godišnji hrvatski državljanina koji je u lijevom zavoju, preko pune duple linije započeo pretjecanje skupa vozila nacionalnih oznaka Bosne i Hercegovine kojim je upravljao 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine i vozilom udario u osobno vozilo sisačkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 56-godišnji hrvatski državljanin, a koje se vozilo od siline udara zarotiralo i udarilo u drugi skup vozila nacionalnih oznaka Bosne i Hercegovine kojim je u smjeru Karlovca upravljao 66-godišnjak te se potom zaustavilo na središnjem dijelu kolnika. Osobno vozilo karlovačkih registarskih oznaka se nakon udara nastavilo kretati u smjeru Karlovca, udarilo u kameni zasjek uz rub kolnika odakle se odbilo, zarotiralo i udarilo u prednji dio teretnog vozila 30-godišnjaka kojeg je i pretjecalo", objavila je policija.