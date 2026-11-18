teška nesreća na d1
Crno jutro na hrvatskim cestama: Troje poginulih u teškoj nesreći kod Slunja
Hina
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18. stu. 2026. 07:12
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Tri su osobe poginule, a dvije su ozlijeđene u srijedu ujutro u teškoj prometnoj nesreći u Blagaju kod Slunja, izvijestila je karlovačka policija.
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U 06.10 sati zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći dva teretna i dva osobna automobila na DC-1 u Blagaju kod Slunja. Prema prvoj informaciji 3 osobe su smrtno stradale, a jos 2 su zatrazile lijecnicku pomoć, naveli su u priopćenju.
Promet je u prekidu i odvija se obilazno preko Vojnića i Cetingrada, a očevid je u tijeku.
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