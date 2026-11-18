Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL

U teškoj prometnoj nesreći koja se u srijedu ujutro dogodila na državnoj cesti D1 kod Slunja poginule su tri osobe, a gradonačelnica Slunja Mirjana Puškarić potvrdila je da su putovale prema Škabrnji kako bi odale počast žrtvama.

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Puškarić je za 24sata rekla kako je riječ o velikoj tragediji te izrazila žaljenje zbog izgubljenih života.

"Svaki izgubljeni život je velika tragedija, jako nam je žao zbog izgubljenih života. Pogotovo što su to ljudi koji su se kretali prema Škabrnji na obilježavanje danas", rekla je gradonačelnica.

Prema informacijama portala GPMaljevac, četiri osobe prevezene su u Opću bolnicu Karlovac, gdje se, kako doznaje portal, nalaze u kritičnom stanju.

Podsjetimo, nesreća se dogodila na državnoj cesti D1 u mjestu Blagaj kod Slunja. Policija je dojavu zaprimila nešto nakon šest sati ujutro, a u sudaru su sudjelovala dva teretna i dva osobna automobila.

Osim troje poginulih, još dvije osobe zatražile su liječničku pomoć.

Zbog nesreće je promet na D1 prekinut, a vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcem preko Vojnića i Cetingrada.