PRIDRŽAVANJE PROPISA
Policija podsjeća vozače na važnu promjenu od 1. studenoga: Kažnjavat će one koji se nisu prilagodili
Od 1. studenoga vozači motornih vozila u Hrvatskoj moraju tijekom dana imati upaljena dnevna ili kratka svjetla, a policija je podsjetila i na kazne za one koji se ne budu pridržavali propisa.
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Riječ je o zakonskoj obvezi koja vrijedi od 1. studenoga do 31. ožujka, a propisana je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Vozači koji ne budu poštovali tu odredbu riskiraju novčanu kaznu od 30 eura.
Obveza paljenja svjetala tijekom dana tijekom cijele godine odnosi se i na vozače mopeda i motocikala, koji moraju imati upaljena kratka svjetla.
Policija podjeća i na pravila za bicikliste te vozače osobnih prijevoznih sredstava. Oni od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, moraju imati upaljeno bijelo svjetlo na prednjoj i crveno na stražnjoj strani vozila.
Za nepoštivanje tog propisa predviđena je kazna od 60 eura. Iz Ravnateljstva policije pozvali su sve sudionike u prometu na oprez i poštovanje prometnih pravila.
"Pridržavajte se prometnih propisa i pripazite da vam svjetla uvijek budu upaljena radi bolje vidljivosti, a posebice od 1. studenog do 31. ožujka", poručili su.
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