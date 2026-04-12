Niste jedini, većina ljudi ima problem sa svjetlima na novim automobilima

Mercedes

Novo istraživanje otkrilo je da vozači upućuju na jedan problem koji se javlja tijekom vožnje, a koji postaje sve intenzivniji. Riječ je o sve jačim prednjim svjetlima na novim automobilima. Ona su dobra ako vozite takav auto, ali mogu biti pogubna kad vam takvo vozilo dolazi u susret.

Podijeli

Oglas

Znate onaj osjećaj kada se vozite noću te vam u susret dolazi automobil s jakim bijelim svjetlima koje vas zaslijepe. Toliko da pomislite kako je riječ o dugim svjetlima. No najčešće nije riječ o dugim svjetlima nego iznimno jakim kratkim svjetlima kakva postaju standard u novim automobilima, prenosi Automobiliona.

Prema istraživanju Američkog automobilističkog udruženja (AAA), čak šest od deset vozača kaže kako im odsjaj svjetala stvara problem ptrilikom vožnje noću. Gotovo tri četvrtine njih vjeruje da se situacija pogoršala tijekom zadnjih deset godina.

Zašto svjetla na autima sve više zasljepljuju?

Ovi rezultati su zabrainuli i brojne stručnjake kada je u pitanju sigurnost u prometu. "Odsjaj prednjih svjetala postao je glavni izvor frustracije i zabrinutosti za milijune vozača", rekao je Greg Brannon, direktor automobilskog inženjerstva i istraživanja pri AAA-u.

"Kako se tehnologija svjetala na vozilima razvija, tako se mora sagledati i problem odsjaja, njegovog utjecaja i što sve vozači mogu poduzeti kako bi održali sigurnost", dodao je.

Da je riječ o situaciji koja se iz godine u godinu pogoršava govori i podatak kako je 73 posto ispitanika reklo kako se problem zasljepljivanja pojačao tijekom posljednjeg desetljeća. “Nekoliko čimbenika koji utječu na to, poput novih tehnologija prednjih svjetala i dizajna vozila. Vozači stoga postaju frustrirani problemom odsjaja prednjih svjetala“, naveo je Brannon.

Kada se spominje dizajn vozila, misli se na SUV automobile koji su sve popularniji izbor kupaca, a koji su visoki pa tako imaju i visoko postavljena prednja svjetla.

Koji su vozači posebno pogođeni?

Većina vozača navodi kako je ovaj problem iznimno izrađen prilikom frontalnog susretanja s vozilom. Njih čak 92 posto navelo je ovaj problem kao najviše zabrinjavajući. Otprilike trećina vozača je prijavila kako ima problem i s odsjajem svjetala u retrovizorima.

S druge strane, najnovije testiranje AAA pokazuje značajan napredak u ponašanju automatskog kočenja u nuždi noću, s poboljšanjem izbjegavanja udara s nula posto u 2019. na 60 posto u 2025. Dio ovog povećanja mogao bi biti posljedica poboljšane vidljivosti senzora zbog dizajna prednjih svjetala.

Istraživanje je također pokazalo kako vozačima koji nose dioptrijske naočale (njih 70%) više smeta odsjaj od onih koji ih ne nose (56%). Vozači velikih SUV-ova i pick-upova rjeđe prijavljuju probleme s odsjajem (41%) od vozača drugih vrsta vozila (66%). To potvrđuje tezu kako je visina vozila isto jedan od uzroka ovog problema.

Također, vozačice (70%) prijavljuju odsjaj češće od muških vozača (57%). S druge strane, sama dob ne pokazuje statistički značajan utjecaj na vjerojatnost prijavljivanja ovog problema, kao ni visina vozača.

Što možete učiniti?

Kako bi se smanjio odsjaj prednjih svjetala i poboljšala ukupna vidljivost noću, AAA je izdao preporuke za koju nismo sigurni koliko će pomoći.

Naime, za samu vidljivost preporučaju vozačima da provjere jesu li oba prednja svjetla čista i funkcionalna. Dok za problem zasljepljivanja preporuka glasi – izbjegavajte izravno gledanje u nadolazeća prednja svjetla. Pretpostavljamo da vam je ova ideja već pala na pamet.

Navode i kako će nastaviti istraživati ​​​​temu i davati preporuke industriji. Spomenimo i kako je navedeno istraživanje rađeno online i putem telefona. Iz Udruženja ne navode koliko je točno vozača sudjelovalo u anketi, ali tvrde kako "panel pruža uzorak koji pokriva približno 97 posto populacije kućanstava u SAD-u".

Inače, AAA je osnovan davne 1902. od strane automobilskih entuzijasta koji se zalažu za bolje ceste i sigurniju mobilnost, a danas je izrastao u jednu od najvećih i najpouzdanijih organizacija za članstvo u Sjevernoj Americi. Tako pružaju pomoć na cesti, pomažu u planiranju putovanja te nude osiguravateljske usluge, prenosi Automobiliona.