Uskoro velika promjena za vozače! Ako ne želite platiti kaznu, ovo obvezno morate napraviti

N1 Info
27. lis. 2025. 10:01
Pixabay / Ilustracija

Početak studenog za vozače donosi obveznu promjenu koja se odnosi povećanje sigurnosti u prometu u zimskim mjesecima.

Od 1. studenog svi vozači motornih vozila moraju imati upaljena dnevna ili kratka svjetla danju, odnosno cijelo vrijeme tijekom vožnje.

Ta odredba ostaje na snazi do 31. ožujka iduće godine, prema članku 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Vozači mopeda i motocikala moraju danju imati upaljena kratka dnevna svjetla na vozilu tijekom cijele godine.

Vozači koji ne poštuju tu odredbu riskiraju kaznu od 30 eura.

Svjetla su obvezni koristiti i vozači bicikala i električnih romobila, od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te u slučaju smanjene vidljivosti. Biciklisti na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla.

Kazna za vozače bicikala i drugih takozvanih osobnih prijevoznih sredstva bez upaljenih svjetala je 60 eura, prenosi Dnevnik.hr.

Teme
automobili policija svjetla zimsko računaje vremena

