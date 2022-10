Podijeli:







Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL

Predsjednik Reformista Radimir Čačić u Novom je danu u ponedjeljak među ostalim rekao da se varaždinski župan Anđelko Stričak, koji je završio u OB Varaždin nakon fizičkog sukoba u jednom varaždinskom kafiću u već gotovo jutarnjim satima, ponovno sukobio i da je taj mladić s teškim ozljedama završio u bolnici. O svemu smo pitali Policijsku upravu varaždinsku.

Na pitanja da potvrde je li još netko pretučen nakon prvog incidenta s Anđelkom Stričakom, je li to sam župan izazvao, kao i na pitanja da je sve zabilježila bolnička nadzorna kamera, iz PU varaždinske su napisali:

“Vezano uz Vaš upit od 24. listopada 2022. koji se odnosi na narušavanje javnog reda i mira u subotu 24. rujna oko 3,20 sati na twerasi ugostiteljskog objekta u ulici Ivana Padovca u Varaždinu, obavještavamo Vas o slijedećem:

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici PU varaždinske utvrdili su da je 24. rujna oko 3i 30 sati, prije dolaska policijskih službenik na intervenciju po dojavi, 24-godišnji zaposlenik ugostiteljskog objekta na čijoj se terasi odvijao događaj, počinio prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira na način što je fizički napao zasad nepoznatog muškarca i istom zadao više udaraca po tijelu.

Protiv 24-godišnjeg počinitelja podnijet je optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Varaždinu, dok se nastavlja daljni rad na utvrđivanju identiteta oštećene osobe.

Ozlijeđeni 49-godišnjak nije ni na koji način sudjelocao u gore opisanom događaju.

Napominjemo kako osoba kojoj se pružala pomoć u OB Varaždin u vrijeme kad i ozlijeđenom 49-godišnjaku, nije sudjelovala u događajima na ulici Ivana Padovca u Varaždinu.

Također napominjemo da oštećena osoba iz gore spomenutog događaja nije zatražila pomoć u OB Varaždin.

O naprijed navedenom ponašanju uposlenika ugostiteljskog objekta koji je obavljao poslove redara, dostavljena je obavijest Državnom inspektoratu radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.”

Podsjetimo, Radimir Čačić je u Novom danu u ponedjeljak rekao:

“Privatni život je privatni život, mogao se naći gdje god hoće. To je pola četiri ujutro, bar je trebao biti zatvoren. Radi se o tome da je dokazano nesposobni, polupismeni tip, ali se razotkrilo da se radi o primitivnom nasilniku koji uz pomoć alkohola to pokazuje. On je bio policajac, iz njihovih je krugova. Policija je napravila sve što je mogla da se to zataška. Drugog su priveli, držali na triježnjenju, a župana su prijavili samo za omalovažavanje policije. Nisu ga prijavili za remećenje javnog reda i mira, ali je izašlo u javnost.

Sad se ipak razotkrilo da je lagao da je on napadnut, nema ništa sporno u tome. Ali nakon incidenta, gdje je napastvovao djevojku pa ju je njezin dečko branio, taj dečko (to je bilo ranije) je nakon toga van kamera teško prebijen i završio u bolnici, imamo kamere koje su to snimile, očekujemo to. Najgore što je u javnosti objavljeno da su ga pretukli ljudi povezani s mladeži HDZ-a. Od Mussolinija i Hitlera ne pamtimo takvu vrstu prebijanja, da stranačke mreže nekoga prebijaju… ”