Izvor: Pixabay / Ilustracija

Tvrtka sa šireg opatijskog područja računalno je prevarena za 25 tisuća eura nakon što je njena djelatnica primila i otvorila e-mail poruku kojom je putem lažnog ažuriranja aplikacije bankarske usluge obavljena neželjena međunarodna transakcija.

Primorsko-goranska policija u utorak je priopćila kako je predstavnica te tvrtke dobila e-mail kojim je pozvana na ažuriranje aplikacije bankarske usluge, uz priloženi link koji je vodio na internetske stanice jedne banke.

Djelatnica je ažurirala aplikaciju te preko mobitela primila dvije lozinke i potom ih upisala u dostavljeni link.

Nedugo zatim pozvali su je iz te banke s upitom je li obavila međunarodnu transakciju od 44 tisuće eura na određeni račun.

Ona je to negirala, pa je transakcija opozvana, no istoga dana primila je informaciju iz banke da je to računalno poslovanje ipak provedeno na iznos od 25 tisuća eura, što nisu uspjeli spriječiti.

Policija i ovom prilikom građane poziva na oprez kako ne bi postali žrtve takvog i sličnog kažnjivog djela.

Savjetuje ih da prije odluke o kupnji ili investiranju putem interneta svakako provjere adresu pošiljatelja elektroničke pošte, kao i postoje li uopće pravna ili fizička osoba koje se bavi trgovinom, kako se predstavljaju.

Posebno ih upozorava da ne šalju osobne podatke niti one s bankovnih kartica.

“Pratite obavijesti banaka i novčarskih institucija te se u slučaju primanja sumnjive e-pošte, putem koje se zahtijevaju povjerljivi i tajni podaci potrebni za autorizaciju bankarskih transakcija, odmah osobno obratite djelatnicima vaše banke”, ističu iz policije.

