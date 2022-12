Politički analitičar objavio: Grbin se boji Milanovića

Podijeli :

Prozivkama i teškim riječima, nerijetko nabijene snažnim emocijama, prethodile su glasovanju o Odluci o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini-EUMAM, a koja ipak nije izglasana. Oporba likuje, nemogućnost dobivanja dvotrećinske većine od 101 glasa zastupnika nazivaju porazom vladajuće većine i Andreja Plenkovića. Politički analitičar Davor Gjenero, pak, za N1 kaže kako se radi o porazu demokratske političke opcije u Hrvatskoj.

“To je isti onaj obrazac koji onemogućuje da se sankcionira sustavno protuustavno ponašanje Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. U Hrvatskoj nije moguće pokrenuti opoziv predsjednika, a ovo je bio pokušaj supstituiranja suspenzivnog veta Predsjednika Republike kojem je veto postao aspolut”, kaže politički analitičar.

Kaže kako je raskol u Saboru jako zanimljiv. “On ukazuje tko kamo spada u hrvatskoj političkoj areni. Nisu sporni ovi koji su desno od centra. Oni su se ponašali na način na koji smo to od njih očekivali. Nisu sporni ni ovi iz zeleno-lijevog bloka, oni zastupaju pacifizam i politike izgradnje mira. Oni su se i za vrijeme našeg Domovinskog rata zalagali protiv oružane obrane, a za nekakvo diplomatsko rješenje. Možemo govoriti o tome koliko je racionalna ta politika, ali je konzistentna”, smatra Gjenero.

Problem vidi u nekonzistentnom ponašanju dijela liberalne političke arene i dijela socijalističke odnosno socijaldemokratske političke arene.

“Sada precizno vidimo koji je sadržaj podjele na Klub SDP-a i Klub Socijaldemokrata. To je podjela između autoritarne i demokratske ljevice. Oni koji su pripadali političkoj pradigmi koju je gradio Ivica Račan su se odvojili u Klub Socijaldemokrata i danas glasali u okviru demokratske većine. Nasuprot tome, ovi koji su sudjelovali u neprijateljskom preuzimanju SDP-a od strane autoritarnih političkih opcija su ostali u nekom obliku štokholmskog sindroma u odnosu na svog negdašnjeg formalnog vođu (Z.Milanovića nap.a.)”, kaže Gjenero.

Dodaje kako je taj štokholmski sindrom prepoznatljiv i u dijelu liberalne političke arene, a pokazalo se da IDS najjača konsolidirana stranka liberalne političke opcije u Hrvatskoj.

A s obzirom na to kako je SDP danas glasao, i na to da Zoranu Milanoviću tepaju da je vođa oporbe, možda Peđa Grbin čuva fotelju Milanoviću za neke buduće kampanje za izvršnu vlast; Gjenero kaže da se Grbin boji Milanovića. “Milanović se neće vratiti u stranku. Nitko se ne vraća u stranku nakon što si bio Predsjednik Republike, to jedino profesoru Ivi Josipoviću nije jasno”, kaže Gjenero i podsjeća kako se ni Stipe Mesić ni Kolinda Grabar Kitarović nisu vratili u aktivnu politiku i napominje kako to nisu napravili iz razloga što su kao predsjednici predstavljali cijeli politički narod te bi njihov povratak zastupanju jedne stranke bio degradacija te uloge.

“Ta paradigma kod Milanovićevog istomišljenika Putina i danas funkcionira”

“Milanović se neće vratiti u aktivnu stranačku politiku. Njega ne zanima ni izvršna vlast jer je nakon najgoreg premijerskog mandata shvatio da nema dovoljno snažnu etiku i motivaciju da bi mogao funkcionirati kao ključni čovjek izvršne vlasti. Njega zanima još jedan mandat i pokušavat će tražiti za taj mandat u ovoj desnoj, kvazisuverenističkoj margini političke arene, ali računa ina potporu SDP-a”, kaže Gjenero. Dodaje kako akteri iz liberalnog političkog polja koji nisu uspjeli razviti političku mrežu, odnosno oni kojima se politička mreža raspala, računaju na nekakav poguranac na sljedećim izborima upravo od Zorana Milanovića, pa tako i dalje nastupaju u tom nekakvom “sindikatu” Narodne koalicije.

Politički analitičar kaže kako je precizni naziv nekadašnje Narodne koalicije, koalicija za narodnu demokraciju. “Odrednica narodne demokracije nasuprot liberalnoj demokracije u ovom slučaju ostaje platforma za koaliciju koja bi se sakrila iza Milanovićevog staljinskog šinjela”, kaže.

Dodaje i to da je maksima “Narodne demokracije” vezana uz staljinističku doktrinu socijalizma u nekoj zemlji i širenja socijalizma izvan SSSR-a pa su ove lagerske države, države narodne demokracije. “Vidite da ta paradigma kod Milanovićevog istomišljenika Putina i danas funkcionira pa se ove okupirani teritoriji u Ukrajini nazivaju narodne republike, republike narodne demokracije”, rekao je za N1 Davor Gjenero.