Posavec: I Grbin i Milanović mogu doći do parlamentarne većine jednako kao i Plenković

Međimurski župan Matija Posavec osvojio je dva mandata sa svojom Nezavisnom platformom Sjever te je u Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirao rezultate izbor, s kim bi mogao koalirati, ali i upozorenje Ustavnog suda da Zoran Milanović ne može biti mandatar Vlade.

“Kod nas vlada zadovoljstvo, iako su analitičari i ankete davali jedan mandat, dobili smo dva uvjerljiva mandata. To samo govori koliko ljudi na sjeveru Hrvatske žele jednu snažnu regionalnu političku opciju pristojnog građanskog političkog centra. Nakon šest mjeseci smo postali već parlamentarna stranka. Volim reći da ću svaku vladu koja će biti na vlasti tjerati kao vrag bezgrešnu dušu da se malo više posveti sjeveru Hrvatske”, rekao je međimurski župan Matija Posavec.

Komentirao je tko ima veće šanse za osvajanje parlamentarne većine. “Postoje samo dvije varijante. Ili će HDZ formirati vladu s Domovinskim pokretom ili će s druge strane ići lijeva koalicija predvođena SDP-om i Možemo. U istoj su poziciji i jedni i drugi”, rekao je pa je komentirao i upozorenje Ustavnog suda da Zoran Milanović ne može biti mandatar Vlade.

“Strah me živjeti u zemlji u kojoj se krši osnovna ustavna kategorija trodiobe vlasti. Ta tri polja moraju biti neovisna jedna o drugom, ali to kod nas nije tako. Nisam pravnik, ali sam se informirao o temi. Ustavni sud ne može zabraniti ništa. Ono što u Ustavu nije zabranjeno, znači da je dopušteno i tu je kraj priče. Tu vidimo pravnu nesigurnost, država u toj situaciji ne može normalno funkcionirati. Ni pet minuta poslije ti suci Ustavnog suda nisu jedinstveni, jedni su protiv drugih. Ako već među ustavnim stručnjacima imamo neslaganje, to ukazuje na pravnu nesigurnost. To je opasna situacija. Tko god da formira vladu, treba ići u izmjenu Ustava”, kazao je.

Posavec tvrdi da bi ideologiju trebalo staviti u drugi plan.

“I Grbin i Milanović mogu doći do parlamentarne većine jednako kao i Plenković. Sad neka krenu trčati, pa ćemo vidjeti tko će doći do cilja. Ne očekujem konkretne razgovore, komunicirao sam jasno od početka. Ako postoji mogućnost da lijevi centar formira Vladu, podržat ćemo tu parlamentarnu većinu”, zaključio je.

