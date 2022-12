Postoji li uistinu Božićna zvijezda?

Podijeli :

Izvor: N1

NASA-ina letjelica Orion napustila je Mjesečevu orbitu i vraća se na Zemlju. Uoči povratka, profesor Goran Hudec i doktorica znanosti Lana Ceraj komentirali su u Tajnama svemira snimljene fotografije Mjeseca, planove za daljnja istraživanja te novi let s ljudskom posadom, kao i teorije o postojanju Božićne zvijezde.

“Ovih nekoliko Apolo misija koje su donijele uzorke s površine, donijele su neke bitne informacije o sastavu, ali to je daleko drugačije nego da imamo postaju na površinu”, napomenula je na početku doktorica znanosti Lana Ceraj.

“Južni pol je vrlo interesantan. Sasvim šokantno je da na Mjesecu koji je izložen zračenju Sunca postoji voda. Međutim, leda ima u vječnoj sjeni, dijelovima Mjeseca koji se nalaze oko južnog i sjevernog pola i stalno su u sjeni Sunca, te zbog toga se tamo led zadržao do današnjeg dana. To je izuzetno važan resurs”, kazao je profesor Goran Hudec.

Profesor Hudec osvrnuo se i na pitanje tko ima pravo suverenosti nad našim satelitom.

“Nitko, prema dogovoru UN-a nema pravo suvereniteta nad bilo kojim dijelom u svemiru. Međutim, ako govorimo o svemirskim resursima koji su korisni, primjerice pozicije za geostacionarne satalite, oni su dodijeljeni preko međunarodne organizacije. Vjerojatno će sličan princip biti primjenjen i na resurse koji budu pronađeni na Mjesecu”, rekao je profesor Hudec.

Komentirao je i kritike na račun trošenja velikih sredstava u istraživanja svemira.

“Ljudi se često pitaju koja je korist od istraživanja svemira. Vjerojatno svi koji imaju takve prigovore imaju mobitele, navigaciju… Ukucaju adresu i dovede ih točno na lokaciju. Tko ih dovede? GPS sataliti koji se u svemiru nalaze. Njihov značaj je toliki da su troškovi apsolutno minorni”, smatra Hudec.

O misiji Elona Muska kazao je:

“Musk se malo pravi važan. S druge strane, on radi za NASA-u taj modul za spuštanje iz orbite, prema tome, on će to imati. Pojavit će se novi kupci i vjerojatno će brzo organizirati slijetanje na Mjesec u okviru svoje kompanije.”

Postoji li uistinu Božićna zvijezda?

Govoreći o teorijama koje objašnjavaju astronomsku pojavu koja se veže uz doba rođenje Isusa Krista, Ceraj je kazala da još uvijek nisu sigurni što je to točno bilo.

“Prema onome kako je opisano, negdje u vrijeme kada se smatra da je Isus rođen, nekakva astronomska pojava se pojavila na određeni period vremena i sjala dovoljno dugo da može dovesti tri mudraca do novorođenog kralja. Po svom opisu to zvuči kao neka vrsta kometa. Često je zovemo i zvijezdom repaticom, a svi znamo da kometi imaju taj specifičan oblik s repom. Ne postoje astronomski zapisi o tome. Ono što je neobično je da kometi najčešće ne traju toliko dugo da bi mogli mudrace odvesti iz jedne zemlje u drugu, tako da postoji mogućnost da se radi o supernovoj eksploziji, što je ekslozija vrlo masivnih zvijezda”, rekla Ceraj.

Ipak naša sugovornica osobno nije sigurna da je Božićna zvijeda bila supernova eksplozija, a objasnila je i zašto:

“Iako se je pojavila određena eksplozija, te eksplozije ostavljaju ostatak i tisućama godina nakon, ali dosad nije pronađena korelacija s nečim što je otprilike jednako staro tih 2000 godina.”

Na pitanje je li moguće da je riječ o velikoj konjukciji svjetlih planeta, što se također spominje kao jedna od teorija, Ceraj je odgovorila:

“To je jedna od teorija, ali njezin je problem to što konjukcije planeta nisu toliko rijetke. One se događaju na predvidljivim razinama, čak i astronomi prije 2000 godina bi znali da će se planeti prividno preklopiti te da će im se onda povećati sjaj, ali to ne bi bila toliko specifična pojava da bi šokirala ljude tog vremena.”