Ubijeno već 19.000 svinja

Podijeli :

Ljupka Maltar iz Ministarstva poljoprivrede u razgovoru s našom reporterkom Natašom Vidaković govorila je o novim brojkama eutaniziranih svinja i o tome kako će kolinja ove sezone izgledati u Slavoniji.

Brojke eutaniziranih svinja zbog afričke svinje kuge u Slavoniji i dalje rastu.

Profesor s Agronomskog fakulteta: Predviđam dva scenarija, jedan je ružan i crn Vučković: Napravili smo sve što smo mogli u borbi protiv afričke svinjske kuge Blažić o svinjama: Imamo manje od 55 posto naših potreba

“Već je ta brojka oko 19 tisuća, ako uzmemo i uginuća, brojka je oko 20 tisuća. To je brojka većina iz Vukovarsko-srijemske županije i manji dio s područja Brodsko-posavske”, rekla je Maltar i dodala da danas imaju oko 400 svinja koje moraju eutanizirati.

Maltar kaže da se trenutno u Vukovarsko-srijemskoj županiji nalazi pet ekipa za usmrćivanje, a to uključuje timove veterinara i veterinarskih tehničara. Postoje i timovi za popis koji na terenu obavljaju sve što je potrebno, kao i djelatnici Državnog inspektorata koji imaju svoje postupke službenih kontrola.

Maltar poručuje kako je i veterinarima teško kad moraju eutanazirati životinje.

“Veterinari su oni kojima je u struci i zvanju liječenje i pomoć životinjama. Nažalost, kad su ovakve eutanazije u pitanju, to kolege veterinari najteže proživljavaju. Imamo i problema oko toga s obzirom da to nije jednostavno, to nisu lijepe sccene. Međutim i to je pomoć životinjama, jer na objektima gdje su pozitivni slučajevi, životinja ugiba u patnji”, objašnjava Maltar.

Osvrnula se i na isplatu naknada.

“Određen broj naknada su već isplaćene. To je proces koji traje, kontinuirano se isplaćuju naknade”, kaže.

Iako se kolinja ne smiju provoditi u zonama zaštite i nadziranja, Maltar je objasnila na koji način će to ipak biti moguće.

“Međutim, mogu se kupiti polutke s drugih područja i u tom dijelu može biti kolinje. Znači, neće moći tradicijski usmrćivati životinje na svojoj lokaciji, ali kolinje kao takvo može biti od svinja koje potječu s područja gdje nema afričke svinjske kuge.

Moramo svi biti odgovorni i spriječiti, koliko god to možemo, daljnje širenje infekcije”, poručuje Maltar.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Uništava mozak i predstavlja “pogonsko gorivo” za rak: Poslije 40. izbacite ovu namirnicu Sedam iznenađujućih koristi od svakodnevnog uzimanja magnezija