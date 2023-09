Profesor s Agronomskog fakulteta: Predviđam dva scenarija, jedan je ružan i crn

Podijeli :

Amber Kipp/Unsplash

Ivo Grgić, profesor s Agronomskog fakulteta bio je gost Newsrooma u kojem je komentirao pošast afričke svinjske kuge u Slavoniji.

“Ne znam je li afrička kuga doživjela svoj vrhunac. Predviđam dva scenarija: Jedan je ružan i crni, a to je da svinjska kuga uđe u velike sustave, tada bi došlo do kraha svinjogojstva u Hrvatskoj, drugi se scenarij odnosi na manje proizvođače. Jedan dio njih će stradati, drugi će dio nestati. Mi želimo zaštititi što više proizvoda, svinjska kuga nije novost. 2018. je bio udar svinjske kuge u Kini, tada je bio veliki izvoz iz EU-a. 2020. je to bila Njemačka, Kina tad nije htjela to meso, pojavio se višak na tržištu i došlo je do pada cijena”, rekao je profesor Ivo Grgić.

On bavodi da Vlada pomaže proizvođačima preko naknade za eutanaziranje.

“Seljaci moraju primijeniti sve ono što se propisuje kroz biosigurnost. Morat će se podići biosigurnost držanja tih svinja. Veliki je broj malih proizvođača. Afrička svinjska kuga je opasna za svinje, nije za ljude, ali se virus može prenijeti odjećom. Mi moramo eutanazirati te svinje. Neminovno je da jedan dio seljaka nažalost propadne. Nemamo dokaze je li svinjska kuga došla sa svinjama koje su dovezene ili je došla na odjeći”. kazao je.

Također, kaže da seljaci ne mogu sačuvati svoje farme od eutanazije iako se drže pravila biosigurnosti.

“Postoji krug gdje se svinje moraju eliminirati, jedan dio odlazi u preradu jer kad je meso termički obrađeno, tad se uništava virus. Drugo je program pomoći seljacima da izdrže godinu dana, a treće je da se u godini dana okrenu nekoj drugoj proizvodnji. Ova će godina biti vrlo nezgodna. Sama poljoprivredna proizvodnja je jedna zahtjevna proizvodnja. Teško je predvidjeti što će biti za dvije godine. Kad govorimo o potporama, mislim da ne bismo trebali uzimati u obzir tekuću godinu nego zadnje dvije, tri. Ako je bilo 7 sitih godina, možda će biti i 7 gladnih”, rekao je.

