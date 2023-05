Podijeli :

Povjesničar Borna Marinić u N1 Studiju uživo osvrnuo se na rasprave oko datuma Dana državnosti pa donio svoj sud treba li ga slaviti 30. svibnja ili 25. lipnja.

Predsjednik Zoran Milanović ne priznaje aktualni datum, premijer Andrej Plenković ga zbog toga kritizira, no saborska većina donijela je odluku koja vrijed i u konačnici se osim verbalnih sukoba ništa drugo neće dogoditi. Osim da neka buduća vlast ne odluči drugačije i okrene se 25. lipnju.

Plenković čestitao Dan državnosti pa prozvao Milanovića: “Slučaj bez presedana” Klasić: Ovo je praznik kojeg slave HDZ-ovci i oni koji odu na more

“Ne postoji univerzalna istina, ali činjenica je da se i prije nego je Sabor konstinuiran 30. svibnja 1990., predsjedništvo HDZ-a već je donijelo preporuku da taj dan bude “općehrvatska proslava hrvatske državnosti” i bilo je jasno u kojem smjeru će ići nova vlast”, objasnio je Marinić i nastavio:

“Kad pričamo o 30. svibnju i 25. lipnju, ako gledamo iz strogo povijesnog aspekta, tad 25. lipnja ima više smisla jer je tad Hrvatska postala država. Ako pak gledamo iz perspektive dr. Franje Tuđmana, koji je bio povjesničar, on je to gledao kao nastavak kontinuiteta hrvatske državnosti. On je smatrao da Hrvatska već ima državnost.”

S takvom ocjenom predsjednik Milanović se ne slaže, što je jasno dao do znanja.

“Meni je to potpuno blesava situacija. Odlično mi je kako na Facebooku čestita braći Sinković na uspjehu, kako manjinama čestita blagdane… Pa barem da se oglasi iz poštovanja prema građanima koji danas slave, kao što mi svi poštujemo da on danas ne slavi”, kazao je Marinić.

Konstituiranje višestranačkog sabora bio je ključan korak prema samostalnosti, posebno u osjetljivim vremenima kad se “zveckalo oružjem” pod “ravnanjem” Slobodana Miloševića.

Mate Granić kritizirao Milanovića, spomenuo i Tuđmana

“Kad je došlo do ozakonjenja višestranačja, bilo je zanimljivo pratiti izbornu utakmicu koja je počela i u veljači je postalo jasno da će uslijediti prvi izbori. Stranka demokratskih promjena (SDP) bila je uvjerena u svoju pobjedu, što su ankete i pokazivale. Ali, kako je krenula kampanja i kako je HDZ jasnije od svih približila ideje samostalnosti narodu, situacija se preokrenula. Toliko da je HDZ osvojio većinu bez potrebe za koalicijom”, izjavio je Marinić.

Svejedno, Milanović datum Dana državnosti naziva HDZ-ovim dernekom.

“Neprimjeren je to rječnik za bilo koga, ne samo predsjednika. Činjenica jest da je HDZ tad osvojio vlast, koji je imao smjer oživotvorenja hrvatske države. Bio je to jedan ciklus, gdje je 25. lipnja možda i najvažniji dan, no sa svibnjem 1990. je počelo što se završilo u New Yorku kad je pred zgradom Ujedinjenih naroda podignut hrvatski stijeg”, smatra Marinić te se osvrće na 25. lipnja:

“Jednostavno, nije zaživio među narodom pa mislim da je bila greška uopće mijenjati datum.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Klasić: Ovo je praznik kojeg slave HDZ-ovci i oni koji odu na more Kad ste na ovih pet mjesta suzdržite se i ne razgovarajte na mobitel Božić o spašavanju planinarke: Čudno je da se prije nije dogodilo ovako nešto