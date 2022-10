Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovao je na obilježavanju 30. obljetnice ustrojavanja 9. gardijske brigade „Vukovi“ i ustrojavanja Motorizirane bojne „Vukovi“. Nakon toga dao je izjavu za medije.

Podsjetimo, u četvrtak navečer udruga veterana 9. gardijske brigade “Vukovi” objavila je da se 30. obljetnica ustrojavanja brigade u Gospiću, na koju dolazi predsjednik Zoran Milanović, neće održati prema službenom programu jer je u organizaciji došlo do problema s Uredom Predsjednika.

Naveli su da otkazuju “program zbog ogromne količine arogancije i ega Milanovića”.

“Ne može se iživljavat na slabijima od sebe. Pokušao je umirovit Burčula, ne isplaćuje dnevnice”, rekao je najprije o sukobu s Banožićem.

“Ne znam o čemu govorite, piše nešto u mom egu”, kazao je Milanović o priopćenju udruge.

“Odlikovanja dodijeljuje predsjednik. Oni su tražili odlikovanja. Sve drugo je HDZ, novac, novac, korupcija, lopovluk… Problem ne može biti u tome tko dodjeljuje odlikovanja. Banožić ne govori kada sam ja prisutan”, poručio je.

Kaže da je netko odlučio da će raditi red u vojarni.

“Ovdje se postupa po zapovjedi, a izvan vojarne, ja sam gost, dolazim i dodjeljujem odlikovanja koja ste tražili. Gdje je ministar branitelja? Ja ga nisam vidio od travnja”, rekao je predsjednik.

“Kakav je to bojkot, pa njih nema. Oni bojkotiraju vojnike. Ja ću doći i obaviti posao, njih nema”, rekao je.

Dodao je da “iza ovoga stoji HDZ, nikakva udruga”.

“Ministar je politička da ne kažem što, kao i svi oko njega. Određene udruge su pod njihovim financijskim jarmom. Upravo imamo taj primjer”, kazao je.

“To je HDZ-ova specijalnost. Pa tko je odvajajo kolone u Vukovaru?”, dodao je.

“Vlada je takva da uskoro neće biti nikoga na slobodi”

“Župan ovo županije je jedan slatki žabac koji je bio moj kandidat. Taj čovjek je sad HDZ-ovac. Važno je zvati se Ernest”, rekao je za Ernesta Petryja. Dodao je da je on nekad govorio protiv HDZ-a.

“Ja sam tu, i mene se mora podržavati, a to mora Vlada. A Vlada je takva da uskoro neće biti nikoga na slobodi”, kazao je Milanović.

Osvrnuo se i na to što nije pozvan na 30. obljetnicu oslobođenja juga.

“Kakvo obilježavanje, tko to organizira? Hoće li biti muškarci u haljinama? To nije svečano, to je radno. Dubrovačko-neretvanska županija ili još jedna ćelija HDZ-a”, rekao je i dodao da nije dobio pozivnicu.

Rekao je da neće biti nitko relevantan na tome. “Doći će svi HDZ-ovci i Bane i bit će jako svečano. To je seljačka uzurpacija nečega što je hrvatska svetinja u čemu nisu sudjelovali ti klošari, osim možda Medveda. Po čemu bih ja trebao biti tamo?”

Ponovio je da ovo nije bojkot. “Bojkot je kad ja negdje dođem i ljudi me bojkotiraju i ne dođu tamo gdje sam ja. Ovo ovdje se može nazvati nekom vrstom bojkota.”

Osvrnuo se i na najave o zabrani rada nedjeljom u trgovinama. “Dosta više o tome, pobogu. Isuse i Marijo. Zašto to Vlada sada radi? Bolje neka se bave time koliko im ljudi završava u ćorki. Banožić je sljedeći. Neka se ne vara, neću prestati.”

“Dodik je srpski patriot”

Ponovno se na zločine u Srebrenici. Dodao je da nije točno da je pred Dodikom negirao genocid u Srebrenici. “Sud je presudio da je to genocid. Treba biti delikatan, jer to je samo jedan sud. Postoje puno veći zločini po nepravdi i trajanju. Kao što nama dio Srba ljepi etiketu za Jasenovac – a to sam zamolio Dodika da spusti loptu, tako sada Muslimani i Bošnjaci pokušavaju ubiti Boga u Srbima. To je korak do toga da Srbe nazivate genocidnim narodom. I na kraju, kakve veze Dodik, a posebno ja imam sa Srebrenicom?”

Nastavio je o Dodiku i njegovoj pobjedi na izborima u BiH. “I sad su ga pokušali pokrasti na izborima i to je grozno. Dodik je srpski patriot, nikad se nećemo slagati u svemu, ali oni su samostalni i neovisni, čak i u Beogradu, i takvog Srbina želim za susjeda u BiH. Jelena Trivić – pa nema tko joj nije dao novac, deset puta je gora od Dodika.”

“Dodik ne da nije na daljinskom upravljaču Aleksandra Vučića niti je protiv njega, nego je divlje neovisan i s takvim ljudima nije lako, ali se može. ovo drugo je sve kupljeno i to prljavim novcem”, dodao je.