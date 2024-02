Pravni stručnjak o odlukama Ustavnog suda: One su potvrda podrške Vladi

Podijeli :

Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu i ustavni stručnjak Đorđe Gardašević gostovao je u N1 Newsroomu s Domagojem Novokmetom i komentirao potvrde zabrane rada nedjeljom i Zakona o izbornim jedinicama.

Argumentacija kojom je Ustavni sud potvrdio zabranu dijelu trgovaca je sporna, zbog čega je zanimljivo čuti što kaže ustavni stručnjak.

“Treba vidjeti cijelu odluku i napraviti analizu, ali ono što je važno, očito da poduzetničke i tržišne slobode nemaju prioritete u stavu Ustanovog suda. Obzirom da je Ustavni sud već imao odluke o nedjelji i jednu važnu iz 2015. o monetizaciji javnih cesta, gdje je istaknuo važan element, a to je stajalište da su poduzetničke i tržišne slobode dio ustavnog identiteta Republike Hrvatske. Pojednostavljeno, radi se o elementu koji se ne može mijenjati ili ograničavati. Taj dio sadržaja Ustava kao da je nedodirljiv. Bilo bi mi zanimljivo vidjeti kako je Ustavni sud zaobišao svoje stajalište ili obrazločio odstupanje u odnosu na 2015.”, kaže Gardašević i dodaje:

“To nema veze s mojim osobnim stavom, imam određene simpatije prema neradnim danima. Nisam u potpunosti osoba koja privatno zagovara nesputano tržište, daleko od toga, ali ovaj element mi je užasno važan. Naravno, tu ima i niz drugih elemenata koje treba uzeti u obzir. Vlada je kao primarni motiv imala zaštitu žena i da je cilj zakona smanjiti tu vrstu diskriminacije. bilo bi zanimljivo vidjeti je li Ustavni sud uvažio taj element.”

Ustavni sud je potvrdio i Zakon o izbornim jedinicama. Interesantno je koliko jasno se inzistira na tome da su ljudi otišli iz Hrvatske, ali da nisu izgubili pravo glasovati.

“Ranije se u raspravama pojavio argument da javna vlast ne može sama nadoknađivati to što su ljudi otišli u inozemstvo, međutim, s aspekta birača je to nebitna stvar. Javna vlast treba to korigirati i voditi računa o tome da li imamo točan broj birača”, ističe Gardašević.

Zanimljivo je da Ustavnom sudu ne smeta što imamo nelogične izborne jedinice.

“Taj problem je kod nas prisutan godinama i dobro je poznat. Ustavni sud, istini za volju, dao je do znanja da će reagirati samo ako su izborne jedinice potpuno nelogične kao spajanje kontinentalnog dijela Hrvatske s nekim otokom. Također, Ustavni sud je apsolutno da podršku vladajućima i to se, temeljem onoga što smo čuli, može definitivno reći”, mišljenja je ustavni stručnjak.

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović istaknuo je, između ostalog, da mediji ne mogu biti prisutni na sjednicama tijekom kojih se donose odluke kako se određeni suci ne bi reklamirali.

“Nije to Sabor, ne može se očekivati da će sve biti javno. To razumijem. Ali, mislim da sudovima ne bi bilo naodmet malo se otvoriti i javno sučeliti argumente. Ne vidim zašto bi se suci koji su najveći stručnjaci u Hrvatskoj bojali da javnost čuje što imaju za reći”, naglasio je Đorđe Gardašević.

