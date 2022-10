Podijeli:







Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će u Hotelu Westin na obilježavanju 100 godina visokoškolskog obrazovanja u području stomatologije u RH i 60 godina samostalnosti Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon događaja predsjednik je odgovarao na pitanja novinara.

Komentirao je i sastanak s ruskim trgovcima oružjem u ZTC-u.

Nabavka kanadera je bitna, a sad to odjednom više nije bitna firma. Kad je ZTC prestao biti tvrtka od strateškog interesa?, upitao je Milanović.

“To bi trebala znati VSOA, koja je u procesu raspadanja, odnosno da ne odem predaleko, tamo ima puno vrijednih ljudi koji rade ili žele raditi svoj posao, ali obezglavljena. Ravnatelj traži da ga se smijeni, Plenković ne da. U ovom predmetu za koji ste me pitali imamo klasičan knjiško-zakonski primjer suradnje SOA-e i VSOA-e”, rekao je Milanović.

Dodao je da ZTC podhitno treba ponovno biti imenovan tvrtkom od strateškog interesa.

“Zašto Zrakoplovno-tehnički zavod više nije firma od strateškog interesa? Zašto je izbrisan? Kad se to dogodilo?”, upitao je predsjednik.

“To je resor ministra obrane, on što takne upropasti. Jedno ludilo jaše na valu drugog. On je potpisao odluku o davanju statusa polaznika ratne škole jednom dužnosniku, običnom političaru”, rekao je.

Upitan treba li uprava ZTC-a otići, Milanović je rekao da ga to uopće ne zanima. “To je resor ministra obrane. Uopće me ne zanimaju ti ljudi, shvatite”, dodao je.

“Zrakoplovno-tehnički zavod je pod ingerencijom ministra, odnosno premijera, HDZ-a. Ja u to nemam uvida, mene se to ne pita. Ja ni ne znam tko je uprava ZTC-a, ministar je upravan za to. To je politička odgovornost ministra i onog tko tog ministra drži na mjestu”, rekao je predsjednik.

“To oni iz HDZ-a mogu svojim babama govoriti da nisu znali za dolazak ruskih trgovaca. To je novac, to nekim ljudima iz HDZ-a ne promiče”, rekao je Milanović.

O dronovima samoubojicama, kamikazama, šehidima…

“Najodgovornija osoba za sve propuste je premijer. Ovi drugi se dijele na ljude kao što su Fuchs i ljudi koji imaju nekakvo samopoštovanje i ovi koji su dronovi samoubojice, kamikaze, šehidi, jedan od njih je Banožić”, rekao je Milanović.

Upitan je i za navode o unutarnjim ili vanjskim utjecajima koji orkestriraju oporbu, što je spomenuo premijer Plenković, Milanović je rekao: “Vi dajete neku vjerodostojnost toj udbaško-kagebeovskoj konstrukciji? Tako se ponašaju samo oni koji su čitali Kardelja. U Hrvatskoj se nitko nikada nije nabacivao takvim otpadom.”

Jedno je reći nekome da je briselski ćato i bezveznjak, a kad treba to iskoristiti da pomogne Hrvatima, onda prodaješ bozu da si im pomogao. Jedno je nekoga taktički podbadati, a drugo nekoga optuživati za veleizdaju. I to ljudi koji su jučer Rusima virili iz nosa. To je njegov šehid Grlić Radman, rekao je Milanović.

BiH ne može ispuniti uvjete da bi postala kandidatkinja Europske unije, rekao je predsjednik, jer ih “krši svaki dan”.

O izborima u BiH

Komentirao je i ponovno prebrojavanje glasova u Republici Srpskoj.

“Pokušava se organizirati banjalučki majdan. Sve što sam rekao o Dodiku, mislim to i dalje. On je od svih mogućih opcija za Hrvate naprihvatljiviji. CIK, koji nije pod njihovom kontrolom, izbrojala je 30 tisuća glasova prednosti u odnosu na Trivićku. Na biračkom tijelu koje je manje od 600.000. Kakav je to kriterij i kakva je to uopće država u kojoj se ponovno prebrojavaju glasovi? To je suludo. To potkopava demokraciju”, rekao je Milanović.

“Dodik je uvjerljivo dobio te izbore. Kome je u interesu kaos i da se gura kandidatkinja boktepitaj kakva, koja priča monumentalne gluposti, zato što se Dodik zamjerio SAD-u. Pokušava se tamo rasturiti”, rekao je Milanović.

“Govorite što hoćete, postoje izborna pravila. On ih nije mogao prekršiti. Isto bih rekao za svakoga. Ide se u prebrojavanje glasova, sad vam ne mogu dokazati, ali to sam rekao da će se dogoditi svojim suradnicima prije pet dana. Kriterij za ponavljanje izbora su zato što ona nije dobila nijedan glas u selu svoje babe i u selu svoje zaove”, rekao je Milanović.

O Ini

Predsjednik je i za to da se premijera Plenkovića zove na sjednicu Antikorupcijskog vijeća da govori o aferi u Ini. Upitan što ako njega pozovu, Milanović je rekao da on oko toga aspekta ne odgovara Saboru. “Ja nemam nikakva saznanja oko toga”, rekao je Milanović.

“Priča oko Ine je priča o HDZ-u. Sva ova bulažnjenja o ruskim ljudima su pokušaji Plenkovićevih šehida da se ta priča zatrpa vapnom. Ali to ne ide. A ne ide jer su te stvari očite. Je li HDZ tamo namještao ljude? Je. Je li Škugor povezan s vrhom HDZ-a? Je. Je li se išao lopovski obogatiti? Je li se uspaničio jer se previše obogatio? Je li plin prodan preko županijske firme gdje je predsjednik Banožić? Pa to su činjenice”, rekao je.

“Ovo što sada vidimo raširilo se kapilarno. Sanader je pao kao pohlepni privatni lopov, krao je za sebe. Kako je krao tako je i optužen. HDZ je proglašen pljačkaškom organizacijom. Nisu naučili ništa, nego su još unaprijedili kako da se pljačka. Plenković to ignorira, za mene on to podržava”, rekao je.

“Od najmanjih primjera od imenovanja onog jadnog momka u onu ratnu školu. Do toga da od mene javnost očekuje da zaštitim svim sredstvima”, dodao je.

