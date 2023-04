Ima li Plenković šanse? “Na koga ovih 5 država upre prstom, taj je šef NATO-a”

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL/ilustracija

Novinarka Poslovng dnevnika i dugogdišnja dopisnica iz Bruxellesa Ines Sabalić u Newsnightu je komentirala izbor novog šefa NATO-a. Aktualnom čelniku Jensu Stoltenbergu, koji NATO vodi od 2014. godine, mandat istječe 30. rujna i najavio je odlazak, no Sabalić vjeruje da će mu mandat biti produljen zbog krizne situacije.

Sabalić se osvrnula i na pisanja švedskih medija koji navode da je predsjednik Vlade Andrej Plenković jedan od ozbiljnih kandidata za šefa NATO-a.

“Za izbor glavnog tajnika NATO-a ne postoji nikakva procedura, to je isključivo rezultat dogovora najvećih članica – Amerike, Britanije i Francuske, a sve tri su nuklearne sile. Zatim slijedi Njemačka s najviše novaca i Turska s najvećom kopnenom silom. One između sebe razgovaraju i na koga pokažu prstom, on je čelnik NATO-a“, tvrdi novinarka.

Smatra da neće biti izabrani ni Poljaci ni netko s Malte, no vjeruje da će Stoltenberg nastaviti obnašati tu poziciju i nakon 30. rujna.

“Koliko ja znam, Stoltenbergu će produljiti mandat”, ističe Sabalić navodeći da smo sad u jako teškoj kriznoj situaciji.

“I Milanović i Plenković znaju da je to zatvoreni krug dogovora, tu nema prave kandidature, to je isključivo dogovor između država”, dodaje novinarka.

Puno se pričalo da bi Plenković premijersku poziciju mogao zamijeniti nekom europskom, a s tim se slaže i Sabalić. “To mi se čini logičnije.”

“Skoro svi bivši premijeri, ako se odluče doći u Bruxelles, dobiju vrlo visoke pozicije, svi su potpredsjednici Komisije, u konačnici i Šuica je potpredsjednica Komisije”, dodala je.

“Mislim da on to mjesto u Bruxellesu, ako će ga htjeti, neće izgubiti”, zaključila je Sabalić.

