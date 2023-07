Preminuo bivši državni inspektor Branko Jordanić

Podijeli :

Jurica Galoic/PIXSELL

Preminuo je dugogodišnji glavni državni inspektor Branko Jordanić.

Branko Jordanić na čelu je Državnog inspektorata bio 20 godina. Jordanić je u području inspekcije počeo raditi 1980. godine i to u tadašnjoj gradskoj inspekcijskoj službi, no vrlo brzo prelazi u Ministarstvo gospodarstva kao pomoćnik ministra. Već nakon tri-četiri godine u ministarstvu osniva Državni inspektorat kao zasebnu jedinicu.

“Bilo je to svojevrsno paralelno ministarstvo, no već sam tada trebao shvatiti da je to igra daleko šira nego što sam predmnijevao. Da, u prvoj je fazi politika dopustila da ostvarim svoju ideju objedinjenoga nadzora, no neke su dijelove, recimo vrlo važne sanitarnu i veterinarsku inspekciju, izvukli razni lobiji. A u drugoj su me fazi na kraju i skinuli s te pozicije’, ispričao je svojedobno za Lider Jordanić, prenosi tportal.

Jordanić je na čelu inspektorata bio do 2004., kada se povukao nakon medijskih napisa da je obnovio vikendicu bez građevinske dozvole.

Nakon odlaska iz Državnog inspektorata Jordanić je bio savjetnik uprave Daimlera za Hrvatsku. Uz automobile ga je vezala i funkcija dugogodišnjeg predsjednika Hrvatskog auto i karting saveza, kojemu je bio na čelu od 1997. do 2009.

