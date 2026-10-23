Preminuo je Asim Kurjak

Do 1979. radio je u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Rebro u Zagrebu, potom do umirovljenja 2007. u KB Sveti Duh, u kojoj je bio predstojnik Odjela za ginekologiju i porodništvo te voditelj Zavoda za ultrazvučnu dijagnostiku od 1986. do 2002. godine. Profesor na zagrebačkom Medicinskom fakultetu bio je od 1985., a bio je i gostujući profesor te počasni doktor mnogobrojnih inozemnih sveučilišta. Od 2013. godine obnašao je funkciju rektora Međunarodnoga sveučilišta u Dubrovniku.