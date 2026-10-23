U 85. GODINI ŽIVOTA
Preminuo je Asim Kurjak
U 85. godini života umro je Asim Kurjak, hrvatski ginekolog i stručnjak za perinatalnu medicinu, potvrđeno je Hini iz nekoliko službenih izvora.
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Asim Kurjak rođen je 13. rujna 1942. godine u Kotor-Varoši u Bosni i Hercegovini. Medicinu je diplomirao 1966. godine u Zagrebu, gdje je završio i specijalizaciju iz ginekologije i porodništva. Doktorirao je 1977. na Medicinskom fakultetu u Beogradu tezom Kombinirano ultrazvučno biokemijsko ispitivanje funkcije fetalnih bubrega.
Do 1979. radio je u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Rebro u Zagrebu, potom do umirovljenja 2007. u KB Sveti Duh, u kojoj je bio predstojnik Odjela za ginekologiju i porodništvo te voditelj Zavoda za ultrazvučnu dijagnostiku od 1986. do 2002. godine. Profesor na zagrebačkom Medicinskom fakultetu bio je od 1985., a bio je i gostujući profesor te počasni doktor mnogobrojnih inozemnih sveučilišta. Od 2013. godine obnašao je funkciju rektora Međunarodnoga sveučilišta u Dubrovniku.
Osim što je bio redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bio je i predsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i međunarodnih stručnih organizacija iz područja perinatalne medicine.
Iako je stekao međunarodna priznanja kao liječnik i znanstvenik, njegovu karijeru obilježile su i neke afere.
Ugledni medicinski časopis British Medical Journal optužio ga je za plagiranje znanstvenih radova, a Etičko povjerenstvo zagrebačkog Medicinskog fakulteta potvrdilo je da je plagirao dva rada, što je 2007. godine zaključio i Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.
Iste godine nepravomoćno je osuđen na osam mjeseci zatvora zbog zataškavanja liječničke pogreške u slučaju smrti rodilje Dragice Ivankić i njezina djeteta u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh 2002. godine. Protiv Kurjaka i još nekoliko liječnika vodio se i sudski postupak zbog optužbi za nezakonito presađivanje jajnih stanica pacijenticama, no zbog nedostatka dokaza oslobođeni su optužbi.
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