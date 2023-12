Pričali smo s uhićenim BBB-om: “Ne vjerujem da će nas tako skoro pustiti iz zatvora”

Podijeli :

Ana Raić / N1

Na sudu u Ateni u tijeku je ispitivanje prve skupine BBB-a osumnjičenih za tragične navijačke nerede u kolovozu ove godine.

N1 je uspio razgovarati s jednom od njih, 24-godišnjakom koji se kao i ostali već gotovo četiri mjeseca nalazi u istražnom zatvoru u Grčkoj. Osumnjičen je, zajedno s ostalima, za udruživanje u zločinačku organizaciju, podmetanje požara, tučnjavu, posjedovanje oružja i pirotehnike, ukupno 11 teških kaznenih djela.

Potvrdio nam je da će se danas ponovno očitovati o tim optužbama i to pred tužiteljstvom koje je pokrenulo postupak.

“Mislim da su malo pretjerali u svemu ovome”, dodao je dok je na hodniku suda čekao ispitivanje vezan lisicama i pod nadzorom dvojice policajaca.

Ipak na pitanje kako je i kakvi su mu uvjeti u zatvoru, kazao je, da se osjeća dobro i da na zatvor nema prigovora.

Svi osumnjičeni iz prve grupe dovezeni su do zatvora u specijalnom autobusu. Iz njega su, prolazeći kraj novinara, izvikivali uvredljive poruke, a povika je bilo i kada su ih doveli sa suda. Svakog su na ispitivanje uvodila po dvojica policajaca, dok je prostor suda također cijelo vrijeme bio pod nazorom.

“Ne očekujem da će nas nakon ovog ispitivanja pustiti iz istražnog zatvora”, rekao nam je na kraju mladić.

To njegovo razmišljanje uklapa se i u informacije koje smo dobili od odvjetnika uključenih u obranu. Ni oni ne vjeruju da će odluka o istražnom zatvoru biti donijeta ovaj tjedan, no nadaju se da bi mogla biti do Božića.

Naime, svi odvjetnici predali su ime osumnjičenih navijača zahtjeve za ukidanjem istražnog zatvora. Tvrde kako uopće nema dokaza o njihovoj krivnji. Neki uvjeravaju da njihovih klijenata nema ni na snimkama video nadzora, niti su u njihovim mobitelima pronađene poruke koje bi potvrđivale da je obračun s navijačima AEK-a bio dogovoren u okviru zločinačke grupe kojoj pripadaju.

