Prijeti nam štrajk sudaca? “Čekamo da Plenković izvuče svoj magični štapić”

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe, Mišel Jakšić (SDP), gostovao je u Studiju N1 gdje je komentirao najavljeni štrajk sudaca, ali i teritorijalni preustroj Hrvatske.

Jakšić smatra teško da može doći do štrajka. “Kada ministar iscrpi sve alate onda će svi sjesti kod premijera Andreja Plenkovića i on će baciti malo magične prašine i izvući svoj magični štapić te objasniti nam svima kako je sustav savršen i da nema mjesta štrajku”, rekao je.

“Ovo je bitna tema jer imamo katastrofalnu percepciju građana naspram pravosuđa. Upozoravali smo da netko kao da želi da se vodi negativna selekcija i da mladi ljudi ne žele doći raditi u naše pravosuđe. I suci bi trebali biti svjesni percepcije oko njih i ne se ponašati kao država u državi i reći – dajte nam plaće 3.000 eura”, dodao je.

“Treba se nešto napraviti. Vidimo kako prolaze natječaji i koliko imamo nepopunjenih mjesta u DORH-u. Znamo kakva je situacija i s dvoranama, a i sa sredstvima koja su im potreba za rad. Ali tražiti iz neba pa u rebra 3.000 eura nije racionalno. Mogli su izaći s prijedlogom kako uvesti kazne za one suce koji ne rade dobro i nagraditi one koji rade jer ovakvo linearno povećanje sigurno nije nešto što ćemo podržati”, rekao je Jakšić.

“Pustimo da nas premijer iznenadi. Jer slušamo kako će eksplodirati cijene plina pa onda spasonosno dolazi premijer i sve rješava”, dodao je sarkastično.

Kaže kako se u Hrvatskoj pokazalo da se prilikom štrajka zadovolje oni koji pokrenu cijeli proces, a problemi ostaju te da su potrebne reforme. “Puno smo kritika uputili da se suci ponašaju kao država u državi. Imamo primjer iz Zadra kad je netko pod ozbiljnom optužbom radio. Stalno imamo rasprave koliko traju predmeti i zašto. onda suci daju neke male prijedloge kako da se to riješi, ali nikada se nismo pomakli s mrtve točke i održavamo sustav u koji ne vjerujemo”, rekao je,

Smatra da bi suci tu trebali pokazati malo više samokritike i proaktivnosti. “Sjetimo se što su radili kada je bila aktualna tema sigurnosnih provjera sudaca i što se sve radilo da se to izbjegne. U puno situacija se to pretvori u ono – mi smo neovisni i nas se ne smije dirati i to je to”, istaknuo je Jakšić.

Što se tiče teritorijalnih promjena, kaže da je SDP izašao s prijedlogom, ali da je to tema koju ne može riješiti jedna vlada dajući primjer Danske kojoj je za isto trebalo sedam godina. “Visoko smo birokratizirana zemlja s velikom broj dužnosnika, ali to nisu svi uhljebi, ima jako kvalitetnih i časnih ljudi, ali sustav je ustrojen da bi se namirile privatne fotelje i glasačka mašinerija. To plaćamo svi mi”, dodao je i napomenuo je kako treba ići prema decentralizaciji jer smo najcentraliziraniji u EU-u nakon Grčke.

“Županije su zamišljene samo kao protočni bojler države prema ustanove poput bolnica i škola”, izjavio je.

Ne slaže se s predsjednikom Zorana Milanovića u vidu da se ne boji dezintegracije Hrvatske.

