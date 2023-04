Podijeli :

Saborska zastupnica Zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin, gostujući u N1 studiju, govorila je o problemu izbornih jedinica u Hrvatskoj.

Komentirala je problem radne skupine koja piše novi zakon: “Jasne su smjernice kako trebaju izgledati radne skupine koje se bave izbornim zakonodavstvom. Ključno je da one ne budu stranačke kako se ne bi moglo manipulirati u stranačke svrhe i kako se ne bi uopće mogla postaviti sumnja na manipulaciju jer već sumnja stvara smanjenje povjerenja građana u izborni proces, a time i dolazi do manje motiviranosti građana za sudjelovanje na izborima. HDZ-u je upravo to cilj. Njima je u interesu da izađe onaj dio građana koji glasa za HDZ jer oni izlaze redovito, oni su vezani i bit će disciplinirani. Ovih 75% što misle da zemlja ide u krivom smjeru, najbolje da ostanu doma taj dan”.

Kekin: Postoji jedna mala elitna skupina liječnika koja dobiva 160 posto plaće Korak bliže cjepivu protiv raka: Ovi virusi mogli bi biti ključ?

“Ustavni sud je prvi put 2010. upozorio da nam glasovi ne vrijede jednako, 2015. je to ponovio. HDZ se oglušio dok im sad nisu rekli – morate to promijeniti. Sad je HDZ krenuo u novo krojenje izbornog zakona sa starim krojačem Vladimirom Šeksom i njegovim obiteljskim i stranačkim prijateljima. Potpuno je jasno kakav će to dojam ostaviti kod građana. Smatramo da je to zaista neprihvatljivo i da taj cinizam koji HDZ pokazuje prema demokraciji, Ustavnom sudu i građanima ove zemlje – kojima jasno govori ako glasate za HDZ, vaš glas vrijedi više. Taj cinizam je devastirajuć po demokratske procese ove zemlje. Ja ću i sada godinu dana prije izbora pozvati građane da je najbolji način da pokažu HDZ-u gdje im je mjesto da izađu na izbore”.

SDP je također ustao uz Možemo po ovom pitanju, a tijekom svog mandata na čelu Vlade nisu dirali taj zakon. SDP objašnjava da tada to nije bio prioritet. Kekin kaže: “Nikad nisam bila članica SDP-a pa ne mogu govoriti u njihovo ime. Ali, to je prioritet. Jasno su rekli stručnjaci promatranjem rezultata prošlih izbora, da bi potpuno drugačije izgledao sastav Sabora. Mi smo se smijali, ali izračunato je da je moj suprug po preferencijalnim glasovima trebao ući u Sabor, a ne neki HDZ-ovac, ali krojenjem izbornih jedinica do toga nije došlo. Radi se o tri osobe, ovo govorim kao ficlek jer je malo duhovito, ali i zabrinjavajuće. Izgledala bi drugačije saborska većina, možda bi nam drugačije izgledala koalicija. Ako na taj način krojite izborne jedinice, građanima jasno pokazujete da njihov glas ne vrijedi jednako i demotivirate ih da izađu na birališta. Tako HDZ šalje poruku svima onima koji nisu za HDZ da ostanu doma”.

