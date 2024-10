Plenković: Milanović pokušava destabilizirati položaj koji imamo s našim saveznicima

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a održao konferenciju za medije, na kojoj se prvo prisjetio napada na Banske dvore, od kojeg je danas prošlo 33 godine.

Govorio je i o nezaposlenosti, prihodima i rashodima proračuna, a potom se osvrnuo na slanje vojnika u Ukrajinu.

“Riječ je o lažima zlokobnog kršitelja Ustava. Sve ovo je pokušaj destabilizirati položaj koji imamo s našim saveznicima. I sve to uoči dolaska Volodimira Zelenskog u Dubrovnik. Riječ je o ozbiljnoj devijaciji od vanjskopolitičkog strategiji Vlade. To ne znači nikakvo uvlačenje Hrvatske u ratni sukob”, rekao je Plenković.

Ponovio je još jednom da će se Bosni i Hercegovini slati sva potrebna pomoć, kao i dijelovima Hrvatske kojima prijete prirodne nepogode.

Novinare je ipak najviše zanimalo neslaganje s Milanovićem.

“Svi koji izvana to gledaju, ne mogu se načuditi. Ali, to je tako i traje već dvije i pol godine. Blokiranje pomoći, simboličnim od dva časnika, argumentira se slabašno i ne stoji. Oni su samo protiv onoga što predlaže Vlada. To je primjer političke nezrelosti i bilo bi dobro da širi krug ljudi bude svjestan ovoga. Što je cilj, da izađemo iz NATO-a?”

“To govore samo oni koji se ni u što ne razumiju”

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je uvjeren da će oporba ipak biti za slanje vojnika u Njemačku.

“Tko neće biti je u jatu s kršiteljem Ustava. Ovi iz Možemo su mogli pročitati tekst sporazuma s Ukrajinom. Neka se drže svoje političke odgovornosti i neka se pokažu gdje stoje.”

Ipak, hrvatske časnike sutra netko može odvesti u Ukrajinu ili bliže Ukrajini?

“To je nemoguće, to nije u pitanju i to mogu govoriti samo potpuni analfabete koji se ni u što ne razumiju. Za tako nešto su potrebne odluke Sabora i zato idemo u Sabor. Ovo nije upućivanje u misije kao u ISAF ili KFOR, ovo je upućivanje u aktivnost zemlje saveznice – Njemačke”, kazao je Plenković.

Mostov Božo Petrov smatra da se to može dogoditi.

“Oni nisu eksperti ni za što, posebno Petrov. Takvo buncanje se protivi zdravom razumu. Da je vode on i njemu slični, Hrvatska ne bi bila članica NATO saveza i Europske unije. On spada u kategoriju onih političkih aktera koji su na scenu došli nedavno i nemaju veze s pristupnim procesom Hrvatske u EU ili NATO. Srećom, takvi su politički nebitni.”

Premijer ostavlja mogućnost gubitka članstva u NATO savezu.

“Što je poruka svega ovoga? Kakva smo članica? Pouzdana? Kad nas netko gleda sa strane, Vlada želi doprinijeti, a jedan akter to onemogućava. Akter koji je kršio Ustav ove godine. To je ekipa koja ne želi dobro Hrvatskoj. Utječu na naš kredibilitet u Savezu.”

