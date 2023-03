Žarko Puhovski otkrio što smatra najvećim neuspjehom ove Vlade

Podijeli :

Izvor: N1

Politički analitičar Žarko Puhovski u N1 Studiju uživo analizirao je (ne)obnovu nakon potresa, a osvrnuo se i na aktualne političke događaje u Hrvatskoj, kao i na odnos predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika RH Zorana Milanovića.

U srijedu 22. ožujka obilježit će se treća obljetnica od razornog potresa u Zagrebu, a ni tu, kao ni na Banovini nema velikih pomaka po pitanju obnove. Puhovski to smatra najvećim neuspjehom vlade.

“Meni se čini da je to bez premca najveći neuspjeh ove Vlade. Ovo je baš njihov problem i tu se pokazali nedovoljno sposobno – od toga da vlastitu zgradu i zgradu parlamenta nisu uspjeli koretkno urediti u roku od dvije godine do toga da nemaju koncept”, kazao je Puhovski.

Tri godine od zagrebačkog potresa: Što se promijenilo?

“Oni su zaista vjerovali u svoje riječi, da sustav funkcionira, a nisu shvatili da je to izvanredno stanje – ako treba ukinuti odredbe za javnu nabavu na neko razdoblje, ukinuti neke ovlasti konzervatora u Zagrebu, ako treba mobilizirati neka javna poduzeća da rade u Glini, Petrinji, Sisku… Nisu se usuduli izaći iz kutije jer su vjerovali da će sustav to napraviti”, dodaje.

Puhovski navodi da bi možda u tom slučaju, primjerice pri zadiranju u javnu nabavu, bili optuženi za korupciju, ali to smatra državničkim potezom i smatra da bi u tom slučaju imali konkretne pokazatelje rada, primjerice veći broj izgrađenih zgarda. “Ovako korupcija nije smanjena.”

Dotaknuo se i uhićenog HDZ-ovog župana Damira Dekanića i reakciju predsjednika Milanovića na taj slučaj, navodeći da Milanović u ovoj situaciji nije u pravu.

“Radi se o jednom sitnom događaju, nema povrijeđenih, nije teška šteta. Nekad je stara riječ za korupciju bila kvaran. Ja ne mogu biti sam koruptivan, to je odnos – taj čovjek ima moć i on tako postiže lažni iskaz svjedoka, troje policajaca rade protiv logike svog posla i onda nastaje skandal, zločinačka organizacija na bazi sitnog povoda jer netko neće dopustiti da sitni povod uđe u medije”, kazao je analitičar pa nastavio:

“Sad je pitanje boji li se on više medija ili Plenkovića? Pokazalo se da je policija na koncu bila u stanju nešto napraviti. Nedopustivo je da taj čovjek ide u lisicama, one su za čovjeka koji je spreman napasti policiju ili sebe, ovdje nema govora o tome, to je potpuno nepotrebno.”

“Milanović je nedodirljiv”

Osvrnuo se i na reakciju premijera Plenkovića u ovom slučaju koji nije zatražio ostavku župana.

“On ima naviku da u zadnji čas ili malo iza zadnjeg časa reagira, kad je sve već gotovo. Kad je trebao, sve je svoje ministre pustio niz vodu, ali ih je držao do zadnjeg časa, računajući na to da se njihov ugled kao stranke i njegov osobni ugled neće oštetiti, a da će unutar stranke imati imidž čovjeka koji ne da svoje ljude”, naveo je Puhovski i dodao:

“Župan je napravio političku megasvinjariju, a noktima će se držati za poziciju”

“Sad se počinje sklapati izborna križaljka i mora pokazati, da bi svoje ljude metnuo na tu listu, da on članstvo stranke podržava i štiti, ali to se nije smjelo napraviti, to je pogrešno. On je trebao reći da je to moralno nedopustivo i da traži njegovu ostavku.”

Puhovski također dodaju da “su stvari otišle predaleko samo jer je Dekanić bio nesposoban misliti dva koraka unaprijed”. Analizirao je odnos premijera i predsjednika, navodeći da Milanović doista ne poštuje institucije.

“Plenković je za mene razočaravajuće iskoristio argumente. Ima jake argumente. Milanović ne poštuje institucije u državi. Da će srušiti vladu, to su i drugi predsjednici radili. Ali to da je Milanović rekao da je Ustavni sud zemljoradnička zadruga i da s njim neće surađivati, to da da je rekao da neće doći u Sabor na raspravu o vlastitom prijedlogu o predsjedniku Vrhovnog suda – to je nepoštivanje institucija”, kazao je Puhovski i dodao:

“To je protustavno u pokušaju i on doista sabotira vladu, a to radi jer je počeo gubiti dio podrške na ljevici i hoće se pokazati kao čovjek koji radi HDZ-u o glavi i to je osnova zašto je izabran, što je protiv HDZ-a, i tu je pretjerao.”

Ipak, Puhovski navodi da Milanović ima pdoršku u političkoj eliti, SDP-u i u biračkom tijelu. “On je u ovom trenutku nedodirljiv, a za razliku od Plenkovića, on ne mora ništa raditi.”

