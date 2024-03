Puhovski o listama SDP-ove koalicije: “Više nisu partija, sad su sljedba”

Podijeli :

Koalicija Rijeke pravde koju predvodi SDP, a u njoj su i Centar, Reformisti, GLAS, HSS te Stranka s imenom i prezimenom, u četvrtak bi Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) trebala predati liste kandidata za parlamentarne izbore.

Sastav lista, objavljen je u ponedjeljak, nakon sastanka Glavnog dobora stranke. Sve koalicijske liste odreda će predvoditi kandidati SDP-a.

SDP utvrđuje izborne liste, nekoliko gradonačelnika odbilo biti na listi

Redom, od 1. do 10. izborne jedinice to su: Arsen Bauk, Boris Lalovac, Siniša Hajdaš Dončić, Mišel Jakšić, Predrag Fred Matić, Mihael Zmajlović, Kristina Ikić Baniček, Peđa Grbin, Sabina Glasovac i Ranko Ostojić.

“SDP više nije socijaldemokratska stranka”

Od niih deset, čak šestorica su bili ministri u vladi Zorana Milanovića od 2011. do 2015. godine – Bauk, Lalovac, Hajdaš Dončić, Matić, Zmajlović i Ostojić. Dodamo li im još Željka Jovanovića i Zlatka Komadinu koji su niže na listama, a bili su Milanovićevi ministri te reformista Radimira Čačića i GLAS-ovku Anku Mrak Taritaš, koji će također biti na listama koalicije Rijeke pravde, to je ukupno deset ministara, polovica ondašnjeg sastava vlade. Dodamo li im samog Milanovića, koji bi u slučaju pobjede SDP-ove koalicije trebao biti mandatar nove vlade, čini se da on okuplja staru ekipu i stvara svojevrsnu inačicu 2.0 svoje ondašnje vlade.

Predstavljena koalicija “Rijeke pravde”: “Najveća rijeka će odnijeti sav talog i smrad koji nam se nakupio u 30 godina”

Politički analitičar Žarko Puhovski drži da je u pitanju svojevrsna sljedba okupljena oko vođe, Milanovića.

“To nam prije svega govori da je SDP odustao sam od sebe. Oni više nisu socijaldemokratska partija niti stranka, nego sljedba ljudi koja podržava vođu. Sada je samo pitanje mogu li postići u kampanji nekakvu socijaldemokratsku prepoznatljivost ili će se vrtjeti za programom spram migranata kakav ima Domovinski pokret, a koji je Milanović prije par dana iznio na Facebooku”, kaže.

Picula otvoreno nezadovoljan mjestom na listi, potezima Grbina i manevrom s Milanovićem

Ostali uz Milanovića, a on otišao udesno

Milanović je, smatra Puhovski, izašao iz gabarita SDP-a, ponajprije svjetonazorskih, a i sam SDP je na istom putu.

“Nigdje u Europi nije viđeno da socijaldemokratska stranka ide na izbore sa samo dvije kandidacijske liste koje nose žene, od ukupno deset. Nadalje, idu bez ikoga iz sindikata i bez ikoga iz nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima i sličnim sadržajima iz članka 3. Ustava. SDP je ostao vezan uz Milanovića, a on je otišao daleko udesno. Odatle slijedi to da je čitav niz stranačkih aktivista koji su mukotrpno šivali materijal temeljnih organizacija SDP-a ispao ne s lista, nego još iz kandidatura za liste. A pojavljuju se potpuno neobične pojave za koje ne znate tko su. A ako znate tko su, onda znate da nisu baš socijaldemokratski prononsirani”, ističe.

“Nisu pokušali učiniti nešto očito”

Puhovski se pita što će ostati od SDP-a ako i pobijede na izborima pa kaže kako mu je čudno da u stranci sami sebi ne postavljaju isto pitanje.

“Pogledajte, recimo, listu SDP-ove koalicije u 4. izbornoj jedini, tamo gdje je Osijek. Na prvih pet mjesta nema nikoga iz Osijeka. Nisu omogućili vidljivost osječkim SDP-ovcima koji su tamo blokirani u medijima. Imali bi šansu steći nekakvu vidljivost u kampanji, ali ništa od toga. S druge strane, SDP nije pokušao učiniti nešto očito – ići s manjinskom listom u 12. izbornoj jedinici. Mogli su dobiti dva mjesta na manjinskim listama, jedno srpsko i jedno na još nekoj od lista koju su mogli dogovoriti. Međutim, ništa ni od toga”, napominje.

“Dvije vrste kandidata – davatelji krvi i vampiri”

“Kod kandidatura za liste uvijek imate dvije vrste kandidata i kandidatkinja – davatelje krvi i vampire. One koji stranci daju i one koji sišu od nje. A u SDP-u mislim da je velika količina vampira”, ironično je dodao Puhovski.

Analitičar o padu Milanovića u novoj anketi: “Doveo se u nedefiniranu poziciju, ni amo ni tamo”

Sve u svemu, smatra, SDP je mogao puno bolje sastaviti liste za ove izbore.

“Barem izvana gledano, to izgleda tako. A kako je iznutra, mi to ne znamo. Ne znamo koliko su delikatni odnosi u pojedinim segmentima stranke i koga se sve mora nagraditi. Stvar je u tome da će im trebati dosta preko 40 osvojenih mandata da bi nešto napravili. HDZ ne može imati manje od 50, a može ići i prema 60, a ne vidim zasad kako SDP može ići prema 50”, procijenio je Puhovski izglede SDP-a i koalicijskih partnera.

