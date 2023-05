“Čini mi se da svaki Štefek i Francika u lokalnoj upravi imaju svog suca”

Podijeli :

Gost N1 Studija uživo bio je politički analitičar Žarko Puhovski.

Komentirao je suce koji su najavili “bijeli štrajk” za koji kažu da je zapravo riječ o mjerima upozorenja. Puhovski ističe da je njihov prvi problem što oni u javnosti stoje jako loše.

“Izgleda da to ne shvaćaju. Prva reakcija velikog broja ljudi će biti da nema razlike, imaju loš ugled u javnosti. Za razliku od liječnika i liječnica, ne mogu očekivati podršku javnosti protiv vlasti tako da je njihova pozicija puno slabija. Traže i veliku sumu novca kao razliku, ne bez razloga. Pukla je preša, curi na sve strane, pitanje je kako se može začepiti. Čini mi se da će se naći kompromisi. Čini se da je stvorena atmosfera u kojoj nema razlike u štrajku između onih zaposlenih unutar državne nomenklanture, a praktički nema štrajkova u firmama s privatnim vlasništovm – ili je tamo puno bolja situacija nego u javnom sektoru, u što sumnjam, ili je trah od poslodavaca puno veći”, komentirao je Puhovski.

Dodaje da je u nizu država sucima zabranjeno štrajkati. “Niz je tu problema o kojima bi doista trebalo mirno razgovarati. Vlada je nesporazumna na svim razinama, odluka o Draženu Jeleniću pokazuje potpuno nerazumijevanje stvari. On nije bio član nevladine organizacije, nego organizacije u kojoj je potpisao da prihvaća bespogovorna pravila organizacije i da će tajne članova organizacije tretirati kao svoje. To je dvostruka lojalnost. Takva osoba ne bi smjela raditi za državu, pogotovo ne biti glavni državni odvjetnik. No sud je rekao da je to nevladina organizacija. To je kao da kažete da je Rimokatolička crkva nevladina organizacija. Oni su potpuno promašili stvar.”

Suci ističu da nije u pitanju samo njihova plaća, nego i pitanje odnosa prema njihovoj grani vlast, da se izvršna postavlja kao gazda nad subenom, da ih se uporno pokušava sputati, uvesti kontrole…

“Za Hrvatsku bi bio, ja mislim, veliki napredak da pritisak na suce i sutkinje izvršava samo Ministarstvo pravosuđa. Ono što meni čini je da svaki Štefek i Francika u lokalnoj upravi imaju svog suca ili sutkinju. Pritisak je kapilarni i puno veći, ovo bi barem išlo po nekoj vertikali. Imamo vrstu kaosa u čitavom nizu situacija gdje stvari s pravosuđem ne idu dobro. Tu su stranački, razni drugi pritisci. Vidjeli smo na slučajevima kako stvari idu i zato smo u velikom problemu”, rekao je Puhovski.

“Prazne se puške obojica boje”

Osvrnuo se i na Vladinu najavu o povećanju plaća, odnosno ukidanju prireza. Više ga brinu termini izbora u superizbornoj 2024. godini.

“Ja sam godinama grlo izderao kao profesor studentima – ne zanimaju nas motivi ljudi koji imaju vlast, zanima nas što su učinili. Neka dižu plaće iz bilo kojih motiva, ljudi će i tako reći svoje na izborima. Mene puno više brine da oni na ne baš inteligentan način manipuliraju terminima izbora. Potpuno je jasno da bi europski i nacionalni trebali biti istovremeno, ušteda je u organizaciji, kampanji, a iste su skoro teme, a postoji i velika opasnost da izlaznost na europske bude mala čime bi se i taj problem riješio. No čini se da su si vladajući izgleda zacrtali da prvo idu nacionalni, a onda europski. HDZ se ne treba bojati SDP-a… Ali kako se kaže, prazne se puške obojica plaše – jedan vidi pušku, drugi zna da je prazna. SDP nešto može samo ako se udruži s Možemo”, smatra Puhovski.

Predsjednik Republike Zoran Milanović nije išao na krunidbu britanskog kralja Charlesa III. jer je Vladin zrakoplov bio u kvaru. Puhovski smatra da je ipak trebao ići.

“Čuli smo da su tri druga predjsednika išla komercijalnim letovima, mogao je i on. Uopće s tom krunidbom meni je… Gordan Grlić Radman, koji je rekao da je išao spasiti stvar, je pravi čovjek za krunidbu. Ja sam siguran da se Charles ne bi dao kruniti da nije stigoa Grlić Radman. To je potpuno jasno. Ali to je za takve ljude koji ne znaju što bi radili pa su za pokazivanje”, rekao je Puhovski pa dodao:

“No Milanović je po mom sudu trebao ići zbog mogućnosti za kontakte, sad se čini da mu nije stalo do kontakata. Stalo mu je do dečki i cura s kojima se viđa po Hrvatskoj. Sada je za male pare mogao sresti pet-šest šefova država, o nekim stvarima porazgovarati i srediti neke nesuglasice. Nije mu toliko stalo, barem ne da bi sjedio u avionu kao normalni ljudi.”

Ipak, Milanoviću popularnost i dalje raste.

“Smatraju ga osobom koja je outspoken, kaže sve što misli. Koliko je to istina treba kontrolirati. Je li ikad rekao nešto protiv dva “K” – Kaptola i Kremlja. Bit će i to možda jednog dana dok se dovoljno naljuti. Njemu dobro ide, ne možete demokratski izabranom političaru prigovarati da radi što mu dobro ide iako ja zaista mislim da zagađuje javni prostor. Ali nisam objektivan jer sam jedan od tih objekata. Ali stvarno to mislim i istovremeno mu odlično ide. Staro pravilo i psihloga je da se ljudi ne mijenjaju dok ne dožive neuspjeh. On je doživio samo uspjeh, zašto bi se mijenjao”, smatra Puhovski.

Hoće li Milanović koristiti oporbi ili joj štetiti?

“Oporba je u njegovoj sjeni i sama će se morati migoljiti da ga iskoristi. Ne vjerujem da bilo tko iz oporbe ima mogućnost utjecati na Milanovića jer on sam kad izgovori rečenicu ne zna kako će ona završiti, kamoli da s nekime o tome razgovara. Oni će se morati migoljiti da iskoriste njegovo sunce. HDZ ga sigurno ne može iskoristi. Kao problem se pojavljuje da ljevica, odnosno SDP ne odustaje od njega, a desnica ga sve više koristi i to će dovesti do kaotične situacije pred izbore i neće se znati tko je na čijoj strani, gdje je on, čiji su oni”, kaže Puhovski.

Što se samih parlamentarnih izbora tiče, Puhovski kaže da je lokiga sljedeća: “Dvije jake zajednice, lijeva i desna nasuprot HDZ-a. Zajednička jednih i drugih nije moguće, a izgleda i da se desnica ni o čemu ne može dogovoriti tako da će HDZ tu opet jako profitirati”.

