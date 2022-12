Puljak najavio veliki projekt: U najpoznatiju plažu ulaže se 250 milijuna kuna

Podijeli :

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća u Splitu raspravlja se o proračunu za 2023. godinu od 1,8 milijardi kuna, što je dosad najveći splitski proračun. Gost Dnevnika bio je splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

Na pitanje kolike su šanse da proračun prođe, Puljak odgovara: “Mislim da su šanse velike. To je dobar proračun za grad Split. To je najveći proračun do sada koji je istovremeno razvojan i socijalan. Mi smo uključili sve one projekte koji su važni za grad Split. Zadržali smo sva socijalna davanja, čak i proširili neke od socijalnih usluga za građane grada Splita. Znači da su ovo teška vremena. Mislim da će ga gradski vijećnici podržati.”

Među projektima u koje će se ulagati gradonačelnik Splita ističe: “To su projekti izgradnje vrtića, izgradnje i dogradnje škola i školskih dvorana, projekt Žnjana, projekt tehnološkog parka u Dračevcu, ITS, završetak Karepovca, gospodarenje otpadom, urbana mobilnost, rješavanje problema parkinga u gradu Splitu. Tu su i projekt Kopilice, Stari Hajdukov plac, Poljud, Brodarica, sportski centar na istoku, projektno rješenje za izlaz iz trajekte luke, odnosno rješenje gužvi…”

Puljak smatra da je proračun realan: “Proračun je uvijek takav da morate izbalansirat prihode i rashode. Dakle, naš proračun je izbalansiran. Ja se nadam da će se globalna situacija smiriti na takav način da ćemo imati još uspješniju turističku sezonu i da će se proračun napuniti tako da možemo realizirati sve naše projekte.”

Kad je riječ o projektu rekonstrukcije Poljuda, Puljak kaže: “Mi ćemo u stadion investirati, ja se nadam da će nam u tome pomoći država da rekonstruiramo stadion konstrukcijski, ali da on ostane ono na što smo mi ponosni, a to je zaštićeni spomenik kulture na koji je cijeli grad ponosan. Ali da bude i funkcionalniji nego što je bio dosad, da postane jedan moderan stadion na kojem se mogu održavati, ne samo nogometne utakmice, nego i drugi sadržaji.” Pozvao je i na doček Vatrenih u gradu Splitu sljedećeg tjedna.

Puljak je također najavio da će radovi na plaži Žnjan početi na proljeće sljedeće godine te da će ona zbog njih možda biti zatvorena za kupanje. “Moguć je scenarij da ćemo zbog radova morati žrtvovati kupanje na plaži Žnjanu 2023. godine”, rekao je gradonačelnik Puljak novinarima u stanci sjednice splitskoga Gradskog vijeća, koja još traje i na kojoj se odlučuje o gradskom proračunu.

Po riječima Ivice Puljka, radovi na plaži Žnjanu stajat će 250 milijuna kuna. “Razgovaramo o različitim modelima financiranja tih radova na plaži Žnjanu, zaduženjima iz komercijalnih banaka ili iz Europske investicijske banke na dugi rok”, rekao je.

Istaknuo je da će plaža Žnjan biti jedna od najljepših na Jadranu te da bi se zaduženje na duži rok isplatilo.

