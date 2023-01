Puljak najavljuje projekt koji bi trebao promijeniti vizuru Splita

Podijeli :

Izvor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Glavni projekt ove godine u Splitu trebala bi biti izgradnja Žnjana. Najveća i najpopularnija plaža godinama čeka na dogovor države i grada, a nakon što je to napokon riješeno gradonačelnik Ivica Puljak najavljuje radove koje misli financirati kreditom. No, u rokove završetka ni sam ne vjeruje.

Žnjan je omiljena splitska plaža i zimi. Joško Bužov se na Žnjanu, kaže, kupa skoro svaki dan, ali misli da je uređenje hitno potrebno bez obzira što će plaža jedno vrijeme zbog radova biti zatvorena.

“Ja mislim da je bolje da se nešto napravi, nego da se ne napravi ništa. Vidio sam neke nacrte, ne pratim, nisam u tome, ali mislim da će dobro izgledati, a za sve što će biti bolje se isplati čekati”, rekao je Bužov.

Godinama se Splićanima obećava uređenje Žnjanskog platoa pa iako se nadaju, mnogi su skeptični. “Voljela bih, izgleda lijepo, ali što će to bit’, tko zna”, kaže jedna Splićanka.

“Meni se sviđa što će srediti Žnjan, ali neka izađu u susret i nama koji volimo kućne ljubimce. Kažete da ne vjerujem? Ma vjerujem da će se to srediti, ali možda mojim unucima”, smatraju sugrađani.

Uklanjanje kafića i ostalih objekata počelo je krajem godine. Vlasnik dječjeg parka Žnjanko, Ivan Meštrović, podržava uređenje, ali se pita što će biti ako radovi ne počnu na proljeće i gdje je sadržaj za djecu. Pitao je i grad mogu li se premjestiti na drugi kraj plaže. Direktni odgovor, kaže, nije dobio.

“To je bio moj prijedlog, ali još nisam dobio odgovor, ne direktno, ali mogu kazat da indirektno prema planu upravljanja se može iščitat da zabavnih sadržaja nema na tom dijelu. Sada je savjetovanje, a ja mogu dati svoj prijedlog pismeno”, kaže Meštrović.

Javnu nabavu grad planira raspisati u veljači ili ožujku, a i sam gradonačelnik Ivica Puljak priznaje da je godina dana radova optimistična procjena. Brzo očekuje građevinske dozvole jer su zatražene na temelju potpisanog ugovora s Ministarstvom.

“Taj proces ide svojim tijekom, on nije kritičan, radi njega se neće događati nikakve nepredviđene stvari. Jedina stvar koja je na neki način nesigurna je javna nabava, a mi se zaista nadamo da tu neće biti opstrukcija”, tvrdi Puljak.

S obzirom da ljeti Žnjan koristi više desetaka tisuća ljudi dnevno, Ante Mihanović sa splitskog građevinskog fakulteta smatra da treba radove početi iza ljeta, kako bi se spasile i dvije sezone kupanja u slučaju produljenja rokova.

“Ako to bude pravi izvođač, i pravi investitor bilo bi dovoljno, ali s obzirom da u građevinarstvu nikad nitko nije prije roka išta završio to će se vjerojatno protegnut malo dulje. I zato bi trebalo dobro paziti i sinkronizirati radove i korištenje Žnjana u ljetnim mjesecima”, smatra Mihanović.

U HDZ-u se slažu da treba omogućiti što više prostora za kupače prilikom radova, ali podržavaju projekt. No, osim rokova, brinu ih financije. “Možda da se za projekt prije realizirao model financiranja mogao je biti jeftiniji jer za dobar dio će se dignut krediti, vidimo što se događa sa kamatnim stopama i to je ono sto nas zabrinjava”, kaže Tomislav Šuta, predsjednik HDZ-a Split.

Oko 250 milijuna kuna, procjena je vrijednosti projekta, a gradonačelnik Puljak bi dio htio financirati kreditom Europske investicijske banke čiji će stručnjaci iduća dva dana biti na inicijalnim sastancima i skenirati gradske financije. Ponude li dobre uvjete, tim kreditom platio bi, kaže, i izgradnju škola i vrtića, te dio projekta Tehnološkog parka Dračevac.

“Oni moraju imati svoj interes, i mi imamo svoj. Nama se čini prema onome što znamo da oni rade, da bi to bilo zanimljivo i za nas i za budućnost Splita. Ako to bude tako, budu li oni zadovoljni, budemo li i mi, nadam se da bi sklopili ugovor o kreditu do ljeta 2023.”, rekao je Puljak.

U pravilu europska investicijska banka nudi jeftinije kredite, a kroz koji mjesec bit će poznato i što nude.

