Puljak o aferi s Geodetskim fakultetom: Ako to nije europski novac, zašto aferu istražuje ured Europskog tužitelja?

Saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak bila je gošća N1 Studija uživo sa Sandrom Križanec s kojom je komentirala politilke aktualnosti.

“Nevjerojatno mi je da se ministrica Nina Obuljen Koržinek i predsjednik Vlade trude objasniti da je to bio europski novac, kao da je u redu da se troši domaći novac. Ako to nije europski novac, zašto to uopće istražuje ured Europskog tužitelja?”, rekla je saborska zastupnica Marijana Puljak o aferi Geodetski fakultet.

Također, kaže da ne prolazi više niti tjedan da ne dobijemo novu HDZ aferu.

Dotaknula se i alternativnog investicijskog fonda u koji Vlada misli uložiti.

“Prolazi ispod radara to da Vlada namjerava narediti drugom stupu da pet posto svoje imovine prebaci u tzv. alternativni investicijski fond s državnom garancijom. To su fondovi koji mogu rizično ulagati svoj novac. Takav fond s državnom garancijom ne postoji nigdje na svijetu. To znači da će ga otvoriti Vlada i onda će se milijarda eura naše imovine prebaciti u rizični fond da bi se kupovale obveznice privatnih tvrtki”, rekla je.

Komentirala je i izjavu novoizabranog ministra obrane Ivana Anušića.

“Skandalozna je njegova izjava da obrazovanje nije važno. To je poruka djeci gdje se pokazuje da je važna članska iskaznica, a ne obrazovanje”, kazala je.

