Pupovac o optužnici: “To je dodatan motiv za Miloševića da radi svoj posao”

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a MiIorad Pupovac bio je gost intervjua tjedna Točke na tjedan.

Pupovac je naveo da će Boris Milošević ostati saborski zastupnik SDSS-a jer je to njegovo ustavno pravo. “Za to nema nikakvih zakonskih ograničenja, a sigzuran sam da nema ni moralčnih prepreka da obavlja posao ta koji je izabran i da radi posao u skladu sa svojim mandatom.”

VEZANE VIJESTI Antunović o optužnicama: “Premijer očito po neobičnim kriterijima bira ministre” VIDEO Plenković: “Optužnica? Kojih? To je tema medijima kojima nismo simpatični”

Unatoč optužnici? “To je dodatan motiv za Miloševića da radi svoj posao, da nastavi političko djelovanje i da ustraje u stvarima koje je radio do sada.”

On dodaje da se svi trebaju držati zakona i da zakon treba biti jednak za sve. “Boris Milošević se dosad u svojem djelovanju tog načela držao.”

“U ovom slučaju Boris Milošević nije došao tamo da bi napravio diskriminaciju jednih za račun drugih niti po bilo kojoj osnovi – niti po etničkoj, političkoj ni stranačkoj. Zašto bismo mi to radili kad smo sami predmet takvih diskriminacija? Zašto bismo mi proizvodili diskriminaciju ako znamo da cijelo vrijeme dok radimo kao stranka, zastupnici, predstavnici grupacije koja je diskriminirana, da bismo mi sada proizvodili diskriminaciju prema drugima. O tome što se dogodilo, neka raspravi sud”, istaknuo je Pupovac.

“Motivi Borisa Miloševića i SDSS-a nisu bili ni privatne ni stranačke naravi niti sa ciljem poticanja nekoga na nešto što je nedopušteno. Ti su motivi bili upravo onakvi kakvi sam rekao – uočeni sustav koji je trebao biti antidiskriminacijski pretvara u diskriminacijski u odnosu prema onima koje zastupamo”, dodao je predsjednik SDSS-a.

Kaže da je ovo prvo iskustvo s pravnim aspektima, ali da će na sudu dokazivati o čemu se tu radi.

“To nije išlo po stranačkoj pripadnosti, po poznanstvu, poticanju, ništa od toga u ovom slučaju nije riječ”, naglasio je.

Obnova nakon potresa

Pupovac se osvrnuo na obnovu Banije nakon potresa koja sporo napreduje, a komentirao je i postoji li razlika u obnovljivosti tamo gdje žive Hrvati u odnosu na dijelove gdje su naseljeni većinski Srbi.

“Vidimo razlike u obnovljenosti kuća u naseljima gdje žive dominantno pripadnici hrvatskog naroda i pripadnici srpskog naroda. Dio toga je posljedica što jedan dio kuća gdje žive pripadnici srspke zajednice od rata nisu obnvoljene, a drugi dio razloga jeste što hrvatska zajednica koja živi u tim naseljima jeste vitalnija zato što u startu ima bolje i povoljnije okolnosti i iz tog razloga mi nastojimo pomoći da srpska zajednica dođe do statusa, ako ne veće vitalnosti, onda do statusa toga da može ravnopravno sudjelovati u prilikama koje su ponuđene i praticipirati u obnovi. To je naš posao i mi to radimo. Tu nema ništa niti smije biti onog što nazivamo pogodovanje”, kazao je Pupovac.

Navodi da je sporno i to što su neke kuće prvo dobile crvenu naljepnicu a potom se dolazilo ponovno provjeravati jesu li za rušiti ili ne. Kaže da o takvim problemima razgovara i s premijerom Plenkovićem.

“Uočen je čitav niz ozbiljnih, sistemskih nedostataka. Uočeno je i to da na području Banije, zbog toga što je to siromašno područje, zbog toga što tu nema velike zarade, doalze firme koje nisu najopremljenije, koje nerijetko nemaju ni ljudi. Država mora pomoći svim firmama koje su tamo”, rekao je Pupovac.

“Banija je slika Hrvatske, perspektiva Hrvatske”, dodao je.

Pupovac vjeruje da država u cijelosti treba preuzeti program i projekt obnove i iznaći načine da se riješe administrativne i slične probleme. “Država treba preuzeti cjelokupnu organizaciju.”

Komentirao je i je li se dinamika obnove ubrzala s dolaskom novog ministra Ivana Paladine. “Izdan je veći broj dozvola, rješenja, znatno veći nego što je bio dosad. Što se tiče konačnih rezultata, to još ne možemo reći.”

Ćirilica u Vukovaru

S obzirom na to da je srpska nacionalna manjina prema novom popisu pala ispod jedne trećine, više ne ostvaruje pravo na ravnopravnu službenu uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici te nacionalne manjine.

VEZANE VIJESTI Posavec o dvojezičnim pločama: To ide u korist određenim političkim strukturama Burna rasprava u Vukovaru: Vijeće odlučilo protiv uvođenja ćirilice

“Ćirilica je sastavni dio života i tradicije ljudi u Vukovaru i tu činjenicu treba poštivati. Pravo na ćirilično pismo tu i na drugim mjestima je stečeno pravo i stečena prava po ustavnom zakonu i međunarodnim odredbama se ne dovodi u pitanje. Ćirilično pismo je velika civilizacijska tekovina slavenskih naroda”, rekao je Pupovac.

Kaže da se stanje normalizira kada se ljudi međusobno priznaju i kad prepoznaju i priznaju međudsobne razlike.

“Ako ljudi misle da su Hrvatskoj glavni problem Srbi, a nemali broj ljudi misle da je to tako, uključujući i one u Vukovaru koji su vodili svoju političku kampanju na tome, i ako misle da će prestati iseljhavanje iz Vukovara i Slavonije time što neće biti ćirilice – alal im vera, ali ja ne vidim i ne vjeruem da je to tako”, kazao je.

“Ne može biti da sada u Srbiji imamo veću afirmaciju prava i participaciju hrvatskog naroda, a da istovremeno u Hrvatskoj ne. Prvi put od raspada zajedničke zemlje predstavnik hrvatskog naroda postaje član srpske vlade”, rekao je Pupovac.

Izborne jedinice

Govorio i potrebi usklađivanja s odlukom Ustavnog suda o tome da izborne jedinice treba urediti tako da glas svakog birača podjednako vrijedi bez obzira na to gdje izlazi na biralište.

“Prekrajanje izbornih jedinica je mnogo teži posao nego što je usklađivanje broja mandata po izbornim jedinicama s brojem birača, to znači da se negdje smanjuje, a negdje eventualno povećava broj mandata. To je jednostavniji put koji će otvoriti pitanje zašto mi trebamo gubiti zastupnike”, kazao je Pupovac.

Osvrnuo se i na sukob dva brda, odnosno prepirku između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića.

“Sukobi su postojali, ali nikad nisu poprimili ovu vrstu smišljenog javnog proizvođenja sukoba i podjela u pozicijama”, rekao je Pupovac.