Premijer Andrej Plenković otvorio je novoizgrađenu zgradu Opće bolnice Pula istaknuvši da Pula postaje središte zdravstvene skrbi. Tom je prilikom dao izjavu za medije i odgovarao na novinarska pitanja i pritom se upustio u raspravu s našim novinarom Rankom Stojancem.

Dajući izjave nakon otvaranja bolnice Andreja Plenkovića su novinari među ostalim pitali je li novo tematiziranje rada nedjeljom spin kojim se pokušava skrenuti pažnja s drugih tema.

“Nema veze sa skretnjame pozornosti. To je provođenje Vladine politike i programa.”

Odgovarajući na pitanje našeg Ranka Stojanca da nije to možda skretanje s tema optužnica, Plenković je rekao:

“Optužnica? Kojih optužnica? To nema veze, to je bilo prije i nema ništa novog. To može biti tema dijelu medija kojima mi nismo simpatični i oporbi koja hoće eksploatirati negativno temu. Oni skreću pozornost s bitnog. Nakon više od šest godina što sam premijer iz mog kuta puno mi je važnije što ćemo imati fantastičnu bolnicu u Puli, što ćemo za dva mjeseca zahvaljujući nama, a ne oporbi ući u Eurozonu, što ćemo zahvaljujući nama, a ne oporbi i medijima ući u Schengenski prostor, da će od toga imati koristi oni koji nas ne vole, to mi je drago.”

Na ponovljeni upit nije li to skretanje pozornosti s važnih tema i uhićenja Plenković je odgovorio:

“Gospodine Stojanac, vi ste meni jako dragi, ali ako ste se vi dogovorili s opozicijom, vi osobno, da meni u pitanjima pjevate njihovu pjesmicu, onda kao medij pomažete skretati pozornost s bitnog.”

