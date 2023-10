Pupovac: Penava je povrijedio pijetet Vukovara

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac ocijenio je u petak da je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (Domovinski pokret) povrijedio pijetet Vukovara najavom da će ovogodišnja Kolona sjećanja biti posvećena HOS-u i da ne trebaju dolaziti koji ga ne poštuju.

“Znamenja koja su povezana s pokretom koji je iza sebe ostavio historijsko zlo u obilježavanje toga grada je povreda pijeteta. Pretvaranje Dana sjećanja na žrtve Vukovara u predmet političke kampanje i nadmetanja također je povreda tog pijeteta”, izjavio je Pupovac u Hrvatskom saboru komentirajući Penavine izjave.

Poručio je da to ne znaju tumačiti drugačije nego kao razlog za ozbiljnu zabrinutost navevši da će premijeru i Vladi prepustiti da reagiraju i kažu što imaju reći oko toga.

Smatra da je svima u interesu da komemoracija prođe u dostojanstvenoj atmosferi, da svatko tko želi može tamo doći te da nema ničega što bi moglo bilo koga povređivati ili vrijeđati.

Na novinarski upit odgovorio je da je planirao ove godine doći, ali da je nakon ovoga čuo poruku da ne bi trebao doći, no to, pojasnio je, nije zaključio iz Penavine izjave.

“Ne, nisam zaključio. Ni do sada se nisam rukovodio time što je netko rekao, da li negdje mi iz SDSS-a trebamo biti ili ne”, kazao je te napomenuo da su dolazili i tamo gdje su čuli da nisu dobrodošli, tamo gdje je bilo najteže doći.

Ponovio je da je razmišljao da će ove godine doći, a i dalje ostaje kod tog razmišljanja. Naveo je da su mislili da je ova godina prilika da budu i u Koloni sjećanja.

Pupovac je komentirao i nepravomoćnu presudu Branimiru Glavašu.

“S obzirom na to da se strahovalo hoće li uopće biti izrečena optužujuća presuda, možemo reći da je to za žrtve i pravdu dobro”, rekao je, ali i dodao da sve drugo smatra lošim jer se na presudu čekalo 32 godine, a i ne zna se kada će postati pravomoćna. “Ne znamo tko će to dočekati, niti znamo kakva će pravomoćnost biti. I to nije dobro”, ustvrdio je.

Županijski sud u Zagrebu u petak je na ponovljenom suđenju u slučajevima ‘selotejp’ i ‘garaža’ nepravomoćno osudio Branimira Glavaša na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.

