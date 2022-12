Podijeli :

Izvor: N1

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u Novom je danu komentirala aktualna događanja u svijetu i kako bi ona mogla utjecati na Hrvatsku.

Komentirajući slanje oružja u Ukrajinu koje im prvenstveno osigurava SAD, na pitanje može li prestankom priljeva oružja utjecati na kraj rata Vesna Pusić je rekla:

“To je kao da netko kaže da ćete se prestati svađati sa susjedom ako ga ubijete. Kad bi se Ukrajinci dali ubiti, rat bi prestao, ali poanta je da prežive u slobodi. Mi bismo to mogli razumjeti i osuditi ciničan stav Viktora Orbana koji je već dugo na dnevnom redu otkako se pokušava približiti Putinu jer će možda osobno nekad trebati njegovu zaštitu. Što se tiče međunarodnih odnosa, to nema veze s pameću. Ako se sjetimo naše situacije, što se radilo da bi se došlo do oružja za obranu, zamislite da je netko rekao da ne treba ništa, sjetite se kako smo bili kritični prema embargu… To je ciničan stav. Nasreću nije dominantan ni u EU-u ni NATO-u.”

Pusić je istaknula da je agresija na Ukrajinu ujedinila Europsku Uniju kao i da se svijet nakon iskustva s Trumpom promijenio i nikad više neće biti isti. Smatra da si je Ukrajina svojim stavom osigurala mjesto u EU-u u budućnosti, no time će se možda fokus premjestiti:

“Ukrajina si je sa svojim stavom osigurala mjesto u EU-u u budućnosti, a time će se težište EU-a preseliti u Istočnu Europu i zato mislim da će uloga Istočne Europe biti veća u budućnosti, a to nosi sa sobom neizvjesnost.”

Govoreći o odnosu Moskve i Pekinga napomenula je da su njihovi odnosi tradicionalno loši i problematični. “Ruska agresija je pomrsila mnoge račune i politike Kini tako da im ovo sigurno nije u interesu. Ovo savezništvo vidim kao momentalni oportunistički savez”, rekla je.

Crna Gora najkritičnija u regiji

Komentirajući eskalaciju napetosti na Kosovu Pusić je rekla:

“To je kriza koju je Vučić izazvao i onda smirio, igrokaz koji smo vidjeli više puta. Problem Sjevernog Kosova nije problem položaja Srba na Kosovu, nego vladavine mafije koja pod kontrolom ima 30-ak tisuća ljudi koji tamo živi. Vučić to koristi za trajnu destabilizaciju Kosova kad treba, a onda za demonstriranje da je to u stanju smiriti. Najkritičnija točka u regiji je po mom mišljenju Crna Gora i o tome bi više trebalo voditi računa.”

