VIDEO / U Slavoniji ojanjen križanac ovce i jarca – geep

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

U selu Londžica, krajem veljače na svijet je došao križanac ovce i jarca - Geep, kako ga zove njegov vlasnik Toni Uskovich. Ovaj presladak bijeli ovcokoz(a) ili kovca, rezultat je "zabranjene" ljubavi na imanju pored Našica.

“Kad smo se doselili u Hrvatsku prije pet godina, imali smo malo zemljišta pa sam prvih godinu i pol sam to ručno kosio i bilo je katastrofa, puno posla. Onda sam odlučio ograditi zemljište i pustiti koze. Mislio sam: one će jesti travu, a uz to mogu imati i mlijeko jer djeca nam obožavaju mlijeko”, priča Toni Uskovich, inače rođen u Australiji za Agroklub.

Ali Toni je s kozama neprestano imao problema.

“Znate kakve su koze – živčane, sve uništavaju. Sve što sam posadio ili sagradio one su pojele: drveće, ogradu, sve redom”, dodaje Uskovich.

S vremenom je uočio kako su ovce bolje rješenje, pa je nabavio dvije. I tako je imao dvije ovce i jednog jarca, kojega je prodao.

“I onda, prije dvije mjeseca, rodila se ovca. A ja u čudu, kako ovca kad nemam ovna? No, kad je Geep došao na svijet, imao je noge kao koza, glavu kao koza, a tijelo kao ovca, pa sam shvatio što se dogodilo”, zaključuje ponosni vlasnik.

Tata mu je jarac, mama ovca, a on – svjetsko čudo

Različit broj kromosoma

Križanac između ovce i jarca, poznat kao geep ili na hrvatskom jeziku ovcokoza ili kovca, rijedak je primjer prirodnog čuda. Zbog razlike u broju kromosoma između ovaca (54) i koza (60), ovakvi hibridi obično nisu plodni i teško preživljavaju.

Geep iz Londžice, međutim, pokazuje da priroda ponekad zna iznenaditi, stvarajući nešto što se rijetko može vidjeti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

(Dobar) glas vrijedi više nego što mislite: Sačuvajte glasnice, evo kako VIDEO / Biden u prvom nastupu od poraza žestoko napao Trumpovu odluku: U manje od sto dana…