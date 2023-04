Podijeli :

N1

U N1 studiju uživo gostovao je Nino Raspudić iz kluba Mosta. Govorio je o ostavci Vanje Marušić i o novom zakonu o prekršajima.

Kad je riječ o ostavci bivše šefice USKOK-a Vanje Marušić, saborski zastupnik kaže: “Nemamo insajderske informacije, ali imamo još uvijek nešto zdravog razuma, znanja i iskustva da bi bilo jasno da je ona priča o vozaču priča za malu djecu. Budući da imam malu djecu i često im pričam priče, mogu vam jamčiti da je to na toj razini. Očito je da se nešto dubinski kuha u sistemu i da pucaju neke veze koje su prije bile uhodane”.

Nacional: Razlog smjene u Uskoku nije zataškana prometna nesreća nego transkript Vlada reagirala na priču iz Nacionala: Nebulozna teza!

Ističe da su i Marušić i Hrvoj Šipek trebale dati ostavku zbog propusta u slučaju Žalac: “Njih obje su trebale dati ostavku kad se otkrilo da su dobili iste podatke koje je kasnije dobio Ured javnog europskog tužitelja u slučaju Gabrijele Žalac i da tu nisu našle materijala za dalju istragu nego su to pohranile u ladicu. Nisu ni poštivale obvezu da to dostave Uredu europskog javnog tužitelja jer u slučaju pronevjere novca iz EU fondova, to su dužne učiniti. I gle čuda, potpuno iste podatke dobiva Ured europskog javnog tužitelja i Žalac završava u zatvoru”.

“Više puta smo vidjeli u RH da se ovaj sistem može samo izvana mijenjati. Vjerojatno se ovi koruptivni pravci nikada ne bi načeli da nisu počeli bezobrazno drpati novac iz EU fondova gdje se onda Ured europskog javnog istražitelja pokrenuo, nakon što u istim tim podacima DORH i USKOK nisu našli dovoljno materijala da pokrenu bilo što. Strašne stvari su se već dogodile. Da ne ponavljam kako je Zlata Hrvoj Šipek lagala u Saboru, govorila da nije upoznata sa slučajem Žalac, a onda se saznalo 17. 7. da su imali sastanak upravo na tu temu”.

“Smatram da vladajuća većina imalo drži do ugleda hrvatskog pravosuđa trebala smijeniti Zlatu Hrvoj Šipek nakon što se otkrilo da su imali podatke, a nisu pokrenuli postupak. Plenkovića sigurno boli glava sada od Rimac, a pogotovo od Žalac. To bi doista bila jedna divna i zaokružena priča kad bi Plenkovićeva karijera završila zbog europskog javnog tužitelja”.

Na pitanje o tome hoće li se ikada rasplesti pitanje smjene Vanje Marušić, Raspudić kaže da nas ništa više ne može iznenaditi i podsjeća na Ivu Sanadera za kojeg su svi mislili da je nedodirljiv pa je završio iza rešetaka.

Novi zakon o prekršajima

Kad je riječ o strogim mjerama koje je Sabor prihvatio kroz zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, Raspudić kaže: “Cijela priča je za naježiti se. Nažalost, dobar dio medija i javnosti je progutao dudu varalicu i spori se o totalitarnim simbolima, a mi imamo jednu iznimno zabrinjavajuću stvar, a to je da se preko noći u hitni postupak gura zakon kojim se između 1.000 i 4.000 posto povećavaju kazne za prekršaje, iako su oni u padu”.

Sukob zbog ZDS-a: “Ja sam bio na pravoj strani, a ti nisi bio gdje si trebao”

Saborski zastupnik pojašnjava: “Dva članka koja su se najviše spominjala su isticanje simbola koji uznemiravaju javnost i isticanje lažnih vijesti. Ovi prekršaji su u padu 50%. Tamo gdje stvari funkcioniraju bez zakona nije potreban zakon. Tamo gdje nema povećanja prekršaja nije potrebno ni povećavati kazne. Ovdje se smanjuju prekršaji, a kazne se drakonski povećavaju. Javno savjetovanje je umjesto mjesec dana trajalo sedam, kad se oduzmu Uskrs i Uskršnji ponedjeljak, tri dana. Čemu ta tajnovitost i ažurnost? Ovo veze nema sa ZDS-om nego nečim što će se tek dogoditi, to je povećanje represije i nametanje autocenzure. To je poanta cijele priče”.

Komentirao je i predstavnike manjina u Saboru: “Po meni je to politički neodgovorno za ljude koje predstavljaju da oni odlučuju tko će formirati većinu. To su ljudi koji se drže uz kut ovakve vladajuće većine, koji pristaju na ovu korupciju, kriminal i sve što se događa. I sad kao tobože oni su tražili nešto od Plenkovića pa im je dano, nije im dano. Ponovno se vraćamo na priče za malu djecu. To su ljudi koji bi, da bi ostali na tokovima novca koji su im dani, bez problema i sami uzvikivali i ZDS i smrt fašizmu i sve što treba. Nikakvog poštovanja nemam prema njima u ovom smislu”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.