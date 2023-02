Podijeli :

Politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović bila je gošća Newsrooma N1 televizije.

Ahmetović kaže da ne zna koiko su obveznice koje Vlada izdaje zaslužile ime “narodne”, ali da bi bil dobro da se obrazloži građanima koji je cilj izdavanja obveznica i što će se financirati njihovim izdavanjem. “Je li to PR aktivnost Andreja Plenkovića, kome će one donijeti dobro i iz čijih će se džepova plaćati ta kamata od 3,25 posto. Sigurno je da 95 posto građana nema tih 500 eura da uloži, a onih 5 posto koji su na različite načine zaradili te novce će opet profitirati na leđima hrvatskih građana jer će svi građani pa i oni koji nemaju tih 500 eura, platiti tu kamatu na kraju”, govori Ahmetović.

Kaže kako imamo situaciju gdje je medijalna plaća 900 eura, a najmanja vrijednost obveznice 500. “Tko će uložiti u tzv. narodne obveznice ako ja kao saborska zastupnica nemam taj luksuz da izdvojim 500 eura za obveznicu, kako će to uraditi radnik koji radi za 900 eura”, govori i dodaje: “Isti je potez učinio i Sanader, baš kad je građanima trebalo pokazati da netko misli na njih, a prešućujući im… Treba podcrtati da će najbogatiji uložiti sredstva u najsigurnije vrijednosne papire, a dobit će vući iz džepova svih građana, i onih koji nemaju ni tih 500 eura plaću”, govori.

Komentirala je i izjavu Zorana Milanovića o izmjenama ZKP-a, ali i najavu premijera da će mijenjati zakone jer više ne želi političke krize zbog “curenja informacija” iz istraga.

“Odlično mi zvuči ovo ‘frajer bi proganjao novinare’. Kasnije se on povukao jer je shvatio što je izrekao i bilo mu je neugodno. Ovakvo ponašanje Plenkovića je počelo onim lupkanjem po stolu, dociranjem novinarima, onime što je tema, a što netema, a sad je završni čin najava izmjena zakona gdje će se sankcionirati curenje informacija. Pitam koga će sankcionirati uopće? Onoga tko je prenio informaciju, a novinar je jedina poznata osoba koja je to prenijela. … Ono na što me podsjeća ova najava je vrijeme one prve autoritarne HDZ-ova vlasti kad se novinare proganjalo, pratilo, utjerivalo im se strah u kosti, a ako ćemo dalje, s obzirom da je Plenković učenik Kardeljev, podsjeća i na neka druga vremena”, kaže.

Na pitanje bi li 2023. bilo moguće progurati to, kaže uz smijeh: “S Andrejem Plenkovićem i ovom većinom na vlasti apsolutno da. Jedino vas novinare mogu spasiti ovi liberali koji sjede u vladajućoj većini. Vidimo da su ih puni mediji kad treba štiti bilo koju skupinu pa vjerujem da će vas oni prvi krenuti zaštititi.”

“Para vrti gdje burgija neće”, kaže Ahmetović koja je uvjerena da SDP-ovi zastupnici nisu i ne bi digli ruke za Plenkovića u Saboru. “Žalosno je da liberali u društvu Andreja Plenkovića nemaju snage braniti liberalne vrijednosti”, govori.

“Slučajno je Plenković, po tko zna koji put, potvrdio ono što oporba cijelo vrijeme tvrdi, a protiv čega se on buni. Jednako je rekao i da je zvao glavnu državnu odvjetnicu i potvrdio da pravosudni režim radi po nalogu, odnosno, uz kontrolu Andreja Plenkovića”, govori.

“Plenković je glavni pokrovitelj postupanja svojih ministara, šefova javnih poduzeća, u vrlo sumnjivim radnjama. Nema više dileme ni prostora za ono njegovo da nije znao, da mu se neće prišiti koruptivne radnje, da se premijer time ne bavi. B+On se time bavi, potvrđuju to i poruke, da je on itekako upoznat sa svakom sitnicom i da se bez njegvog blagoslova ništa ne radi”, kaže.

