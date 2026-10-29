Rinčić poručila Armadi: Fašističke pjesme i simboli sramote Rijeku

Gradonačelnica je odbila amandman ustvrdivši da je pravno manjkav jer su predlagatelji zabranu isticanja tih simbola ograničili samo na nekoliko tipova blagdanskih štandova, zanemarujući sve druge oblike korištenja javnih gradskih površina. To su učinili u žurbi da gradska vlast odbije njihov amandman kako bi potom tvrdili da nema hrabrosti za suočavanje s tim pitanjima, ustvrdila je, dodajući da treba razlikovati istinsko zalaganje za ustavne vrijednosti i "površni politički igrokaz".