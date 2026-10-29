"CIVILIZACIJSKI PORAZ"
Rinčić poručila Armadi: Fašističke pjesme i simboli sramote Rijeku
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić poručila je u četvrtak navijačkoj skupini Armadi da je puštanje pjesama koje veličaju fašističke režime i isticanje simbola pod kojima su stradali nevini ljudi civilizacijski poraz koji sramoti grad.
Rinčić je na sjednici Gradskog vijeća izjavila da Armadu gradska uprava poštuje kao partnere i smatra da većina njezinih pripadnika voli Rijeku čista srca. „No, došlo je vrijeme da se podvuče crta. Puštanje pjesama koje veličaju fašističke režime i isticanje simbola pod kojima su stradali nevini ljudi nije prkos niti mladenački bunt“, istaknula je.
Šutnja pred onima koji pod krinkom kluba šire ekstremizam nije neutralnost, nego odobravanje, naglasila je. Pozvala je Armadu da "zaštiti obraz tribina i grada" i jasno kaže "da" sportu, a "ne" ekstremizmu i mržnji.
Nakon što je nedavno tijekom otkrivanja Armadinog murala u Kvaternikovoj ulici puštena ustaška pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara", Gradsko vijeće je raspravljalo o amandmanu vijećnika Možemo, PGS-IDS-RI i SDP-a na izmjene Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke,
U amandmanu su predložili da je prilikom korištenja površine za postavljanje štandova i drugih privremenih objekata u svrhu blagdanskih, prigodnih i javnih događanja, korisnik dužan osigurati da se na tim objektima ne ističu niti afirmativno koriste simboli, obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava fašizam, nacizam, ustaštvo ili nacionalna, rasna ili vjerska mržnja i nesnošljivost, uključujući i ustaški poklič “Za dom spremni”.
"Amandman je pravno manjkav"
Gradonačelnica je odbila amandman ustvrdivši da je pravno manjkav jer su predlagatelji zabranu isticanja tih simbola ograničili samo na nekoliko tipova blagdanskih štandova, zanemarujući sve druge oblike korištenja javnih gradskih površina. To su učinili u žurbi da gradska vlast odbije njihov amandman kako bi potom tvrdili da nema hrabrosti za suočavanje s tim pitanjima, ustvrdila je, dodajući da treba razlikovati istinsko zalaganje za ustavne vrijednosti i "površni politički igrokaz".
Naglasila je da je Rijeka antifašistički grad, izgrađen na otvorenosti i toleranciji, u kojem nema mjesta veličanju fašizma, ustaštva i pozdrava “Za dom spremni”. Kaže da je o tim pitanjima razgovarala s predstavnicima braniteljskih i navijačkih skupina i temeljem toga uputila nadležnim ministarstvima zahtjev da država donese jasna i ujednačena pravila vezana uz isticanje simbola za cijelu Hrvatsku.
Rinčić je potom predstavila svoj amandman kojim se obveza poštivanja ustavnih vrijednosti vezanih uz isticanje fašističkih i ustaških simbola ugrađuje u prvi članak odluke o korištenju javnih površina u vlasništvu Grada Rijeke i odnosi se na sve privremene objekte, reklamne i oglasne predmete.
Skupina stranaka je potom povukla svoj prvotni amandman, a cjelokupne izmjene odluke s ugrađenim gradonačelničinim amandanom su usvojene jednoglasno.
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