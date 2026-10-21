Na otkrivanju Armadina murala puštala se ustaška pjesma, reagirala Rinčić

"Veličanje počinitelja masovnih zločina na najgrublji način povrjeđuje dostojanstvo žrtava i odašilje poruku da je mržnja prihvatljiva. Posebno pritom je osjetljiva Rijeka - grad koji je fašizam bolno iskusio na vlastitoj koži i koji mu se hrabro odupirao i odupirat će mu se uvijek".