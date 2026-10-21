FAŠTISTIČKE NAVIJAČKE SKUPINE
Na otkrivanju Armadina murala u Rijeci puštali pjesmu koja veliča ustaške zločine i ubijanje Srba
Na "svečanom otkrivanju" novog murala navijačke skupine Armada u riječkom naselju Vežica puštana je pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara", koja veliča ustaške zločine nad Srbima i poglavnika Nezavisne Države Hrvatske Antu Pavelića.
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Mural je otkriven u subotu, 17. listopada, u Kvaternikovoj ulici, uz velik broj okupljenih građana i navijača. Događaj su pratili bakljada, dimne kutije, glazba i svjetlosni efekti.
Kako piše Index, tijekom otkrivanja murala s razglasa se čula i pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara", poznata po stihovima koji slave ustaški režim i zločine počinjene tijekom Drugog svjetskog rata.
Snimka otkriva što se puštalo na okupljanju
Na videosnimci s događaja vidi se okupljena skupina ljudi i novi mural posvećen Rijeci. Na muralu su prikazani dvoglavi orao, hrvatski grb i obilježja HNK Rijeke, a njegov je autor riječki umjetnik Vito Trkulja.
Međutim, snimka koju je objavio Index pokazuje da je okupljanje bilo popraćeno i pjesmom koja otvoreno veliča zločine ustaškog režima.
Pjesma slavi ustaške zločince i koncentracijske logore
Pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara" veliča ustaške zločine počinjene tijekom Drugog svjetskog rata, uključujući masovna ubojstva Srba.
U njezinim se stihovima spominju Jasenovac i Stara Gradiška, mjesta ustaških koncentracijskih logora u kojima su ubijeni deseci tisuća ljudi, kao i ustaški zapovjednici Vjekoslav Maks Luburić i Jure Francetić.
Pjesma slavi ubijanje Srba, spominje bacanje njihovih tijela u Neretvu, zaziva povratak Crne legije te veliča ustaški pokret i njegova poglavnika Antu Pavelića.
Riječ je o pjesmi koja nedvosmisleno glorificira zločinački režim NDH i nasilje nad civilnim stanovništvom.
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