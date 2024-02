Hoće li oporba napuniti Markov trg? Analitičar: “Kao kad imate vjenčanje u Staroj gradskoj vijećnici”

Podijeli :

Ove subote, 17. veljače, oporbene parlamentrane stranke ljevice i centra održat će prosvjedni skup na dostupnom i neblokiranom dijelu Trga svetoga Marka u Zagrebu.

Povod prosvjedu je izbor Ivana Turudića na dužnost glavnog državnog odvjetnika, gdje ga je nedavno imenovala HDZ-ova saborska većina. Skup je, u stvari, protuvladin i protuhadezeovski jer ga stranke organiziraju tvrdeći da je to “Plenkovićev kraj”.

No, izlažu li se spomenute stranke, predvođene SDP-om i Možemo!, riziku od neuspjeha? Do parlamentarnih izbora očito ne ostaje puno vremena – sve je jasnije da će biti održani već na proljeće – pa bi neuspjeh prosvjeda bio ozbiljan udarac oporbenim strankama koje ga organiziraju.

“Poput vjenčanja u Staroj gradskoj vijećnici”

S druge strane, bude li odaziv velik, što je jedini mjerljivi kriterij uspjeha subotnjeg prosvjeda, bi li to dalo vjetar u leđa lijevo-centrističkoj oporbi, ali i signal za nekom vrstom njenog ujedinjenja i eventualnog zajedničkog izlaska na izbore?

“Na tom prostoru naprosto nije moguć loš odaziv”, tvrdi politički analitičar Žarko Puhovski.

Drugim riječima, prosvjed će po tom kriteriju unaprijed ispuniti i prostor i svrhu.

“Samo da dođu članovi familija čelnika stranaka koje ga organiziraju, već je pola Ćirilometodske ulice popunjeno. To je kao kad imate vjenčanje u Staroj gradskoj vijećnici. Markov trg je ionako zatvoren pa je oporbenim strankama doslovce potrebno nekoliko stotina ljudi da stvore privid ispunjenosti. A to je nemoguće ne skupiti”, objasnio je Puhovski dodavši kako i dalje smatra da imenovanje Turudića i stanje u pravosuđu nisu teme koje masovno mobiliziraju ljude.

“Desnica je ovoga puta shvatila brže nego ljevica”

Oporbi s ljevice i centra, dodaje, ne može naštetiti ni eventualni neuspjeh subotnjeg prosvjeda, nego moment koji trenutno shvaćaju jedino političari i političarke na desnici.

“Nužno je, naime, da kampanja Možemo! bude usmjerena protiv SDP-a i obrnuto, a ne protiv HDZ-a, jer te se stranke bore za isti birački bazen. Nitko iz HDZ-ovog bazena neće preći k njima. Na izborima bi se, dakle, trebali tući Možemo! i SDP, kao i Most i Domovinski pokret. To su ovoga puta, začudo, brže shvatili na desnici nego na ljevici”, smatra Puhovski.

Što se tiče mogućeg zajedničkog nastupa oporbenih stranaka ljevice i centra, Puhovski smatra da je to besmislica. Pa navodi dva razloga.

“Imamo samo dvije stranke u toj ekipi – SDP i Možemo!. Ostalo su nekoliko pojedinaca i pojedinki koji iza sebe imaju stranke s nekoliko desetaka članova. Oni naprosto nisu u kategoriji ujedinjenja i, realno govoreći, ne nastupaju u istoj ligi. S druge strane, nužno je da ljevica i lijevoliberalna opcija idu s dvije liste, ali ne više od toga. Značajan broj ljudi na toj strani glasuje za Možemo! zato što su protiv SDP-a. Bude li Možemo! na istoj listi s SDP-om, ti ljudi neće izaći na izbore, a strašno je važno da što veći broj ljudi izađe na birališta. Zato je, po mome sudu, idealna pozicija za lijevo-liberalnu opciju da na izbore idu s dvije liste. Kao što bi za desnicu bilo idealno da imaju jednu listu, ali oni to nisu u stanju učiniti. Kada bi bile te tri liste protiv HDZ-a, uz dobru izlaznost bi imale pristojne šanse za uspjeh”, uvjeren je Puhovski.

“Možemo! živi od birača razočaranih SDP-om”

Možemo!, tvrdi on, živi od birača razočaranih SDP-om, kao što Domovinski pokret živi od birača razočaranih HDZ-om.

“Uz Možemo! su, ne bez vraga, dobrim dijelom ljudi koji smatraju da je SDP izdao ljevicu. Zajedničkom listom bi te ljude demotivirali za izlazak na izbore ili ih naveli glasuju za nekakve male liste ili stranke što znači da b ti glasovi pali u crnu rupu, odnosno pripali najjačoj stranci u određenoj izbornoj jedinici”, pojasnio je svoju tvrdnju.

Ni predizborna kampanja neće početi subotnjim prosvjedom, iako će to vjerojatno biti dosad najjača manifestacija oporbe.

“Predizborna kampanja zapravo traje već mjesecima i dovela je, nažalost, do meni ipak neočekivane eksplozije vulgarnosti SDP-ovki i SDP-ovaca u Saboru na čelu s Peđom Grbinom i Mirelom Ahmetović. Oni doista promašuju bit, jer oni koji glasuju za SDP danas su pretežito konzervativno biračko tijelo. To su stariji ljud, etablirani ljudi, ljudi koji ne žele takav tip ponašanja. Ako itko ne sliči huligana onda je to Grbin, a on se sada javlja kao onaj koji će nekome dati nogom u guzicu. A zatim počne plakati zato što je netko rekao da će ga hapsiti kad Turudić dođe na dužnost. Kao što i Nikola Grmoja govori da će hapsiti kada dođe na vlast. Sve to je postao jedan neukusni cirkus”, kazaoje Puhovski.

