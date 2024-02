Kekin vjeruje da će bez koalicije sa SDP-om privući više birača: “Ne želimo zbunjivati ljude kao što je to radio Most”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Pet sati trajao je krajem prošlog tjedna sastanak lijeve oporbe na kojem se dogovarao zajednički prosvjed protiv izbora novog šefa DORH-a Ivana Turudića, što će se 17. veljače održati na Markovu trgu u Zagrebu, s glavnim zahtjevom – izbori odmah. Iako se na lijevom polu političke scene svi slažu da je Turudićev izbor neprihvatljiv, ipak lijeva oporba ne ide zajedno na izbore. Iz Možemo! poručuju da jednostavno nema – sinergije.

Dakle, Možemo! ostaje pri svojoj odluci iz svibnja prošle godine da na izbore idu sami, a onda će postizborno tražiti koalicijske partnere za sastavljanje vladajuće većine, ako to bude opravdano izbornim rezultatom. Potvrđuje to i zastupnica Možemo! Ivana Kekin u razgovoru za Novi list, koja kaže da prosvjed na Markovu trgu svakako neće biti zakašnjeli s obzirom na to da je tema Turudić itekako živa.

“Vidimo svi kako ključa bijes javnosti od ovog slučaja, i svi znamo kako je premijer Andrej Plenković davao zavaravajuće izjave oko sigurnosnih provjera, i ljudi sada s debelim razlogom prate kako će taj slučaj završiti. U tome smo svi jedinstveni, a kad je u pitanju predizborna suradnja sa SDP-om i drugima na ljevici, jedna oporbena fronta bila bi logična kad bi se podrazumijevalo da je točno da ujedinjena oporba može na izbore izvući više birača nego da idemo svaki sa svojim listama. Ali to je samo hipoteza. Mi u Možemo! od ljeta smo govorili isto, na izbore izlazimo sami, uz opciju takozvane točkaste koalicije u manjem broju izbornih jedinica, tamo gdje je procjena da će to pomoći boljem sveukupnom rezultatu ljevice, te o tome i razgovaramo sa SDP-om. Takva je odluka donesena jer procjenjujemo da ćemo samostalnim izlaskom motivirati i privući najveći broj birača na birališta, što je ključno za poraz HDZ-a. Jer nema tog D’Hondta koji može nadoknaditi nisku izlaznost”, kaže Kekin.

Ona priznaje da postoji “vrlo jak pritisak” da se ide predizborno zajedno, ali navodi primjer Grada Zagreba gdje je Možemo! sam osvojio vlast. “To nije isto, možda niti slično, ali ipak bih povukla paralelu. I tad smo vjerovali da sami možemo najjasnije poslati svoje poruke i izvući najveći broj birača na birališta i tako je i bilo. Mi smo, dakle, još u svibnju prošle godine jasno iznijeli taj svoj stav, i nećemo ga mijenjati”, kaže.

Po njoj ključ uspjeha oporbe je u odazivu birača, a u Možemo! su uvjereni da će odaziv birača oporbe upravo biti veći ako svaki blok pred birače ode sam, a onda postizborno surađuje.

“Naša vizija i program, koje ćemo najbolje predstaviti samostalno, uvjereni smo, izvući će velik broj birača na birališta, kao i transparentnost oko toga tko su naši potencijalni postizborni partneri, a radi se o svim strankama od centra na lijevo i ni milimetra desno”, kaže Kekin.

Na pitanje nije li to pomalo uvredljiv stav prema SDP-u, koji se time definira kao uteg za Možemo! ako bi išli predizborno zajedno, odgovara tvrdnjom da je upravo najbolji motiv za izlazak birača ljevice na birališta to da točno znaju tko kakvu politiku vodi i promovira.

“Tražimo načine kako maksimalno motivirati birače ljevice, a to je da točno znaju za što glasaju, za koju viziju, program i ljude, ali i za koju potencijalnu postizbornu suradnju, gdje smo isto otvoreno rekli tko nam dolazi u obzir. Vrijeme je da građani vrate povjerenje u ono što političari govore, a ne kao što će desnica očito imati problem, jer nisi siguran je li glas za HDZ ujedno glas za DP, i obrnuto. A možemo se i sjetiti Mostovih potpisa kod bilježnika, pa dovođenja HDZ-a na vlast, i to dva puta. Mi ne želimo i nećemo tako zbunjivati birače”, kaže Kekin, navodeći stav vrha Možemo!.

Ona se, međutim, slaže s ocjenama predsjednika Zorana Milanovića oko slučaja Turudić da se javnost sluđuje ovom situacijom oko sigurnosnih provjera, ali također i da će ta tema itekako biti velik motiv biračima da ipak izađu na birališta.

“Neće ovo biti prvi put da u nekoj državi birači na temama pravosuđa žele mijenjati stare strukture. Dio građana sigurno do sada nije poklanjao puno pažnje DORH-u, ali očigledne laži, na koncu konca poruke koje su objavljene, sigurno su podigle i interes javnosti za ovo”, kaže Ivana Kekin.

Ivana Kekin kaže da ljudi itekako shvaćaju bazično, a to je da je osoba koja će voditi DORH lagala javnosti, vozikala se po mraku sa Zdravkom Mamićem i družila se s uskočkim superzvijezdama poput Josipe Rimac. Tema jest motivirajuća, ovo je kap koja je prelila čašu, u društvu od toga manjka zraka i zaista ne znam kad smo ranije vidjeli takvo sluđivanje javnosti. Možda je za AP to gotova tema, ali mi ipak mislimo da bi AP mogao biti politički “zgotovljen” ovom temom, i sigurni smo da oporba može pobijediti, smatra Kekin.

