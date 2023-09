Rusi su Grabar Kitarović sabotirali izbore? “To kakvu ona sebi štetu radi, to ne mogu ni oni”

Podijeli :

Boris Malešević, marketinški stručnjak i stručnjak za kreativni dio kampanje koje je radio za Milana Bandića, Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima, gostovao je u emisiji Newsnight.

Rusi odmogli Kolindi na izborima?

Najprije se osvrnuo na navode bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se Rusija hibridnom akcijom umiješala u predsjedničke izbore 2020. godine, kada je izgubila od aktualnog predsjednika Zorana Milanovića.

“Svi danas prate sve i Rusi su sigurno zaključili da tu ne treba trošiti novac jer ona radi bolje od njih. To kakvu ona sebi štetu radi, ne mogu joj ni oni. To je bespotrebno potrošen novac. Ona je trebala raditi drugačije, no, nažalost, nije”, ironičan je Malešević.

Grabar-Kitarović u britanskom podcastu: Rusi su poveli hibridne akcije protiv mene prije izbora

Detaljnije je potom prokomentirao njezinu predsjedničku kampanju, kazavši da je bila loše postavljena i izvedena.

“Kolinda je imala jako lošu kampanju. Kao prvo, imala je jako loše postavljenu kampanju, a izvedba je sve to skupa još nadmašila. Ona je bila aktualna predsjednica i umjesto da joj je kampanja bila očišćena od teških tema, kao što je punjenje proračuna i visina plaća, i da je bila ‘Kolinda nacionale’, da je brendirala Hrvatsku i da je snimala spotove s Lukicom Modrićem, ona se upustila u neku kampanju u kojoj ona to nije. Doživjela je zbog toga debakl. I bez tih ruskih hibridnih utjecaja, kampanja je bila debakl”, kazuje.

O Milanoviću

Osim toga, Malešević se osvrnuo na trenutnu političku situaciju i komentirao političke aktere kao što su premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović. Upitan je kako gleda na činjenicu da Milanović, bivši šef HDZ-a, svojim izjavama u posljednje vrijeme dobiva naklonost desnice.

“Ja se ne intimiziram sa svojim klijentima, ni s kim od njih se poslije kampanje ne čujem. Zoran je krenuo svojim putem. Njegov drugi mandat i kampanja za drugi mandat će biti nužno obilježeni sadašnjim. On je vjerojatno procijenio da u tuđoj koruzi (op.a. desnica) ima više za ubrati za sebe”, kazuje.

Na upit osjeća li se Milanović ugodnije među desničarima, kazao je: “Ne vjerujem, ja ipak vjerujem da je on esencijalno ljevičar. Mislim da je to njegov originalni miks kakav je on i sam. Kod njega biti socijaldemokrat, antifašist ne isključuje biti suverenist. On je čovjek koji može sve skupa spojiti”, smatra Malešević.

O SDP-ovoj bizarnoj poruci

Osvrnuo se i na SDP-ovu promotivnu poruku umirovljenicima u kojoj se spominje “štrik oko vrata”,

“Bez toga SDP nikada ne bi bio u medijima i znam da je to grozno što kažem. Medijska pažnja danas je najvrednija roba, a kako se ostvaruje ta pažnja, to je druga stvar. Ne možete zanemariti da je SDP nakon dugo, dugo vremena glavna tema u medijima”, govori gošća N1 televizije.

Za kraj, udijelio je i savjet oporbi uoči parlamentarnih izbora.

“Mislim da opozicija radi krivu stvar. HDZ ne može izgubiti izbore na aferama, ali može na tome kako narod živi. Pad kupovne moći, pad standarda, to je jedino na čemu HDZ može izgubiti. Da je to istina, vidi se i po tome što je HDZ pozvao trgovce na razgovor”, zaključio je marketinški stručnjak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.