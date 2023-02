Grmoja u Saboru: “Svi za koje smo tražili opoziv, otišli su. Otići će i mecena”

Uključila se i zastupnica Vidović Krišto s optužbama prema Jandrokoviću: "Potpuno je jasno da Vlada ne može korupcijonaški djelovati ako je Sabor funkcionalan i nadzire Vladu. U RH je Sabor blokiran. U Hrvatskoj svjedočimo raspodjeli imovine hrvatskih građana - tako je i HEP pod kontrolom Plenkovića, ali zato je Hrvatska pošta i korupcija u istoj pod kontrolom predsjednika Sabora Jandrokovića. Isto tako, potkupljivanje medija vrši Jandroković putem agencije Real grupa u vlasništvu Krešimira Prosolija".

Jandroković odgovara: "To što radite je kleveta. Ja sam u neugdonoj situaciji da me prozivate, ali ostajete načelni" i poziva je na argumentiranje. "Izvolite sjesti, ajde", rekao je i dao joj dvije opomene. "Ovdje ima nekih koji kleveću i lažu. Kad se nekoga optuži za korupciju onda treba podastrijeti dokaze. Prijavite me DORH-u. Nije korektno da me optužujete sa saborskim imunitetom. Dokažite da sam nešto učinio pa ćemo vidjeti što dalje. Vi ste lažljivica i klevetnica".

"Vi ste nepogoda za hrvatsku državu", odgovorila je Krišto.